El sector ferretero de San Juan puso fuertes expectativas en las obras que podrían financiarse con el aporte de US$250 millones acordado entre la Provincia y Vicuña. Desde la cámara que representa al rubro consideran que la ejecución de rutas y otros proyectos de infraestructura generaría una mayor demanda de materiales y terminaría beneficiando tanto a grandes proveedores como a comercios barriales. Sin embargo, el convenio todavía debe superar el tratamiento y la aprobación de la Cámara de Diputados.

Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros, aseguró a DIARIO HUARPE que el sector observa con expectativa las inversiones previstas y el movimiento económico que podrían generar.

“Estamos esperando las inversiones que anunciará el gobernador para poder paliar la situación. Tenemos expectativas extraordinarias por lo que se destinará a viviendas y lo conseguido para la construcción de las rutas”, señaló Janavel.

El dirigente sostuvo que el impacto no quedaría concentrado únicamente en las empresas que participen directamente de las obras, sino que podría extenderse hacia diferentes actores de la cadena comercial.

“La ferretería de barrio no solamente vende para la construcción y el mantenimiento de las casas. También abastecemos a otras ferreterías, a municipios y a obras privadas y públicas”, afirmó.

La demanda de materiales

Janavel explicó que la construcción de infraestructura requiere una amplia variedad de insumos y consideró que, en caso de avanzar los proyectos, ese movimiento podría trasladarse rápidamente al sector.

“Si empiezan a surgir estos barrios y las rutas hacia todo San Juan, se van a necesitar puentes, drenajes y distintas obras que llevan cemento, hierro, clavos, alambre y personal”, sostuvo.

De todos modos, indicó que todavía resulta difícil determinar cuánto dinero podría movilizar cada proyecto entre las ferreterías, ya que dependerá de las características y dimensiones de las obras que finalmente se ejecuten.

“Cuando se hace un proyecto, se calcula todo. Se determina cuántos metros cúbicos de hormigón se necesitan, cuántas bolsas de cal y cemento, cuánto hierro y todos los materiales”, explicó.

Como ejemplo, tomó el costo de construcción de una vivienda para dimensionar el volumen de materiales que demanda una obra.

“Para una casa de 60 o 70 metros cuadrados ya se puede calcular cuántos ladrillones, yeso, cemento, sanitarios y demás elementos se necesitan. Con obra y todo, estamos hablando de alrededor de $1.600.000 el metro cuadrado, según el índice de la construcción”, indicó.

El efecto más allá de las obras

El presidente de la Cámara de Ferreteros también destacó el movimiento que podrían generar las obras viales relacionadas con el desarrollo minero y señaló que deberán responder a las exigencias del tránsito pesado.

“Estas rutas van a ser supervisadas en parte por las mineras y tendrán que estar preparadas para tránsito pesado, porque van a circular muchos vehículos”, afirmó.

Según Janavel, el efecto económico podría extenderse incluso más allá de quienes provean directamente materiales para las obras.

“Cuando esta plata empiece a ramificarse, no va a beneficiar solamente a las ferreterías grandes, también llegará a las ferreterías de barrio”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que una mayor actividad también podría repercutir sobre el consumo privado a partir de los ingresos generados entre trabajadores y empresas vinculadas a la construcción.

“Un trabajador que transporte materiales o trabaje en una empresa también va a llevar ese ingreso a su casa. Va a poder arreglarla, adquirir una vivienda o modernizar su hogar. Por eso es muy importante que lleguen estas obras”, concluyó.