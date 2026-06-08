En el marco del programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la doctora Carmen Rojo, ginecóloga, brindó información clave sobre fertilidad, prevención y acceso a tratamientos, con el objetivo de derribar mitos y promover el cuidado de la salud reproductiva desde edades tempranas.

La especialista remarcó que la fertilidad forma parte de la salud integral de las personas y que la prevención es una herramienta fundamental para preservar las posibilidades de concretar un embarazo en el futuro. “Nuestra esencia es la prevención, en buscar las mejores posibilidades para que esa pareja no llegue a ser infértil”, explicó.

Según detalló, hábitos como el tabaquismo, el consumo de drogas, el alcoholismo, el sedentarismo y el exceso de peso pueden afectar tanto la fertilidad femenina como la masculina. A esto se suma la tendencia cada vez más frecuente de postergar la maternidad y la paternidad, un factor que también influye en las posibilidades reproductivas.

Cuándo consultar y qué estudios se realizan

La fertilidad comienza a estudiarse cuando una mujer menor de 35 años lleva doce meses intentando quedar embarazada sin utilizar métodos anticonceptivos. En las mayores de 35 años, el tiempo de espera recomendado se reduce a seis meses.

“La duda se resuelve cuando se hace el estudio ginecológico, el control y el chequeo de la ovulación”, señaló Rojo al referirse a la importancia de las consultas médicas oportunas.

La profesional explicó que existen distintos factores que pueden intervenir en las dificultades para lograr un embarazo. Entre ellos se encuentran las alteraciones en las trompas de Falopio, problemas uterinos y causas masculinas relacionadas con la calidad seminal. También destacó el impacto de algunas infecciones de transmisión sexual, como la clamidia y la gonorrea, que pueden generar complicaciones reproductivas si no son diagnosticadas y tratadas a tiempo.

Los estudios iniciales suelen incluir análisis hormonales, controles ginecológicos, evaluación de la ovulación, estudios para detectar infecciones y análisis de semen en el hombre. A partir de esos resultados, los especialistas determinan cuál es el tratamiento más adecuado para cada caso.

Derribar mitos y acompañar el proceso

Durante la entrevista, Rojo también hizo referencia a algunos mitos frecuentes vinculados a la fertilidad. Uno de ellos es la creencia de que cualquier quiste ovárico implica dificultades para tener hijos. Sin embargo, aclaró que no todas las patologías afectan la capacidad reproductiva y que cada situación debe ser evaluada por profesionales.

La ginecóloga destacó además la importancia de detectar de manera temprana enfermedades como la endometriosis y recordó que pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer pueden acceder a procedimientos de preservación de la fertilidad para resguardar óvulos antes de iniciar determinados tratamientos.

Otro aspecto fundamental es el acompañamiento emocional. Los tratamientos de fertilidad suelen generar ansiedad, incertidumbre y expectativas en las parejas. Por eso, los equipos interdisciplinarios incluyen apoyo psicológico para transitar cada etapa del proceso.

“Siempre es bueno prevenir”, insistió la especialista, quien también recordó que existe una ley nacional que garantiza el acceso a estudios y tratamientos de fertilidad en todo el país.