Festejaban en un camión el triunfo de Argentina y cayeron al pavimento

Una celebración por la victoria de la Selección Argentina frente a Selección de Jordania en el Mundial 2026 terminó con un grave accidente en San Patricio del Chañar, donde varias personas cayeron violentamente al asfalto mientras viajaban en la caja de un camión que participaba de una caravana de festejos.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, cuando decenas de vecinos recorrían las calles de la localidad para celebrar el triunfo del seleccionado argentino. Por causas que todavía no fueron determinadas, la compuerta trasera del vehículo se abrió de manera repentina y varios de los ocupantes perdieron el equilibrio, precipitándose sobre la calzada.

La dramática secuencia fue registrada por el conductor de un automóvil que circulaba detrás del camión. Las imágenes muestran el momento exacto en que la compuerta se abre y varias personas caen al pavimento, un video que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales y generó preocupación por la violencia del impacto.

Como consecuencia del accidente, varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración. De acuerdo con la información difundida por el medio local Chañar Digital, una mujer fue quien resultó con heridas de mayor gravedad y debió ser trasladada al centro de salud de la localidad para recibir atención médica.

En las imágenes puede observarse que la mujer impactó directamente sobre uno de sus brazos al caer al asfalto, por lo que se presume que habría sufrido una lesión en esa extremidad. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no emitieron un parte médico oficial que confirme el diagnóstico ni el estado de salud de la paciente.

Tampoco se informó oficialmente qué provocó la apertura de la compuerta trasera del camión ni si el vehículo fue retenido luego del accidente. Las circunstancias del hecho continúan bajo análisis y no se descarta que se inicien actuaciones para determinar eventuales responsabilidades.

El episodio ocurrió poco después de que la Selección Argentina derrotara por 3 a 1 a Jordania en la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y asegurar su clasificación a la siguiente instancia del certamen.

Mientras continúa la investigación, también resta establecer si las autoridades judiciales o de tránsito adoptarán medidas por el traslado de personas en la caja del camión, una práctica que representa un importante riesgo para la seguridad vial y que quedó en evidencia con el accidente ocurrido durante los festejos en Neuquén.