El Vaticano comenzó a reorganizar la agenda del papa León XIV luego de la operación a la que fue sometido por un tumor maligno en el pulmón derecho. El pontífice, de 71 años, permanece internado en el Policlínico Gemelli de Roma y, aunque su recuperación evoluciona favorablemente, crece la incertidumbre sobre su viaje a la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre. Mientras tanto, cientos de fieles se congregaron este miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro para rezar por su salud.

La intervención quirúrgica se realizó el martes 13 de octubre y permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los médicos detectaron un adenocarcinoma. Según informó la Santa Sede, la operación duró aproximadamente una hora y media y finalizó sin complicaciones. El último parte médico indicó que León XIV comenzó a caminar, retomó su alimentación habitual y realiza ejercicios de rehabilitación respiratoria.

Pese a la evolución positiva, las autoridades vaticanas mantienen suspendidas las actividades públicas del pontífice hasta el 20 de octubre. Los próximos controles médicos serán determinantes para establecer cuándo podrá recibir el alta y retomar progresivamente sus compromisos.

Qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina

Una de las principales preocupaciones es la gira pastoral que León XIV tiene programada por Sudamérica durante noviembre. El itinerario contempla una visita a Uruguay del 6 al 8, luego su llegada a la Argentina entre el 8 y el 11, y finalmente su paso por Perú hasta el 16 de noviembre.

Por el momento, el Vaticano no anunció modificaciones oficiales, aunque reconoció que la recuperación del pontífice será determinante para confirmar las fechas.

"Las palabras del papa en el Ángelus del domingo pasado confirman su deseo de cumplirlo", expresó el vocero vaticano, Matteo Bruni, al referirse a la intención del religioso de concretar el viaje.

Incluso, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, reveló que durante un encuentro mantenido el lunes con León XIV, el pontífice le ratificó su intención de visitar el país. "Nos vemos en la Argentina", le manifestó, según relató el religioso sanjuanino.

Sin embargo, los médicos deberán evaluar cómo avanza su rehabilitación pulmonar antes de autorizar un recorrido internacional de varios días.

Cientos de fieles rezaron por la recuperación del papa

En medio de la preocupación por su estado de salud, la Plaza de San Pedro reunió a cientos de creyentes que participaron de una celebración religiosa dedicada a pedir por su recuperación.

La misa, realizada con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, debía estar presidida por León XIV, pero quedó a cargo del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, quien leyó la homilía que el pontífice había preparado antes de su internación.

"Estamos tristes porque creíamos que íbamos a tener la oportunidad de saludarle y verle, pero no se pudo. Estamos pidiendo mucho por su recuperación", expresó Pánfilo Cervantes, un peregrino mexicano presente en el Vaticano.

La incertidumbre también alcanzó a los argentinos que esperan la visita papal. Mercedes, una mujer argentina residente en Roma, manifestó su preocupación por las exigencias físicas del viaje: "Es un viaje muy cansador, un viaje muy largo, y no sé si será lo mejor para él. El pueblo argentino puede esperar".

Mientras continúa la recuperación, el Vaticano analiza cómo reorganizar las próximas audiencias y actividades religiosas. Incluso, se evalúa la posibilidad de que León XIV participe del rezo del Ángelus del domingo desde una ventana del hospital Gemelli, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

La definición sobre su gira por Sudamérica dependerá de los próximos informes médicos y de la evolución de su estado de salud