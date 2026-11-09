La Terminal de Ómnibus de San Juan tuvo un movimiento especial durante la noche del domingo 8 de noviembre. Decenas de fieles comenzaron a partir rumbo a Córdoba con la ilusión de conocer al Papa León XIV, en el marco de su visita a la provincia y las actividades previstas para el martes 10.

Aunque el encuentro con el Sumo Pontífice está programado para el martes, muchos sanjuaninos decidieron anticipar su viaje para llegar con tiempo y participar de las distintas propuestas organizadas en torno a su presencia. Uno de los momentos centrales será la vigilia prevista en las instalaciones de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones).

La presencia de niños, jóvenes y adultos reflejó la convocatoria que despertó el viaje del Papa. (Foto: DIARIO HUARPE)

La expectativa por la llegada del Papa generó una importante demanda de transporte desde San Juan. Los colectivos destinados a trasladar a los fieles registraron una ocupación casi completa, por lo que fue necesario sumar refuerzos y contratar nuevas unidades para responder a la gran cantidad de personas que buscan llegar hasta Córdoba.

Con bolsos y valijas, familias y grupos de fieles aguardaron la salida de los colectivos. (Foto: DIARIO HUARPE)

Entre valijas, bolsos y muestras de emoción, los pasajeros comenzaron a despedirse de sus familias para emprender un viaje que, para muchos, tiene un significado especial. La posibilidad de ver de cerca al Papa León XIV movilizó a comunidades religiosas, grupos parroquiales y fieles particulares.

La partida de los contingentes sanjuaninos comenzó durante la noche del domingo. (Foto: DIARIO HUARPE)

La partida de los primeros contingentes marca el comienzo de un movimiento que promete continuar durante las próximas horas, a medida que más sanjuaninos se sumen al viaje para vivir una experiencia que consideran histórica.

Cómo será la agenda de León XIV en Córdoba

La jornada comenzará a las 9 con la llegada del Papa al aeropuerto de Córdoba. A las 10 presidirá una misa multitudinaria en el predio de FAdeA. Luego recorrerá las calles de la ciudad en el papamóvil y saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado, alrededor de las 12:30. Por la tarde, a las 15:15, participará de un encuentro pastoral en la Catedral y, finalmente, a las 16:55 partirá rumbo a Buenos Aires.