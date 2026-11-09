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Fieles sanjuaninos partieron rumbo a Córdoba para ver al Papa León XIV
La Terminal de Ómnibus de San Juan tuvo un movimiento especial durante la noche del domingo 8 de noviembre. Decenas de fieles comenzaron a partir rumbo a Córdoba con la ilusión de conocer al Papa León XIV, en el marco de su visita a la provincia y las actividades previstas para el martes 10.
Aunque el encuentro con el Sumo Pontífice está programado para el martes, muchos sanjuaninos decidieron anticipar su viaje para llegar con tiempo y participar de las distintas propuestas organizadas en torno a su presencia. Uno de los momentos centrales será la vigilia prevista en las instalaciones de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones).
La expectativa por la llegada del Papa generó una importante demanda de transporte desde San Juan. Los colectivos destinados a trasladar a los fieles registraron una ocupación casi completa, por lo que fue necesario sumar refuerzos y contratar nuevas unidades para responder a la gran cantidad de personas que buscan llegar hasta Córdoba.
Entre valijas, bolsos y muestras de emoción, los pasajeros comenzaron a despedirse de sus familias para emprender un viaje que, para muchos, tiene un significado especial. La posibilidad de ver de cerca al Papa León XIV movilizó a comunidades religiosas, grupos parroquiales y fieles particulares.
La partida de los primeros contingentes marca el comienzo de un movimiento que promete continuar durante las próximas horas, a medida que más sanjuaninos se sumen al viaje para vivir una experiencia que consideran histórica.
Cómo será la agenda de León XIV en Córdoba
La jornada comenzará a las 9 con la llegada del Papa al aeropuerto de Córdoba. A las 10 presidirá una misa multitudinaria en el predio de FAdeA. Luego recorrerá las calles de la ciudad en el papamóvil y saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado, alrededor de las 12:30. Por la tarde, a las 15:15, participará de un encuentro pastoral en la Catedral y, finalmente, a las 16:55 partirá rumbo a Buenos Aires.