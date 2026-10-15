La Municipalidad de Jáchal confirmó la apertura de la venta de entradas para la 65ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, la cual se llevará a cabo los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Anfiteatro Buenaventura Luna.

Esta celebración popular ofrece un esquema de accesos con diversos valores según el sector del predio, permitiendo abonar las ubicaciones mediante efectivo o financiamiento con tarjetas de crédito emitidas por Banco San Juan y Naranja X en 3 cuotas sin interés.

El expendio de tickets presencial se realiza en el Edificio Municipal y en la Oficina de Turismo, tanto en horario matutino como vespertino. A su vez, los asistentes pueden gestionar la compra digital desde cualquier lugar mediante el sitio web www.avantti.com.ar.

Para el Sector Libre, con acceso a tribunas y patio de comidas pero sin habilitación a gradas, las entradas generales cuestan $10000 el viernes y $20000 el sábado, mientras que los jubilados abonan $6000 cada una de las jornadas.

En el Sector Azul, que contempla gradas 1 a 4 con entrada y silla asignada, los tickets se comercializan a $15000 para el viernes y $30000 para el sábado. Por su parte, la plaza de estacionamiento vehicular tiene un costo de $4000 por día.

El Sector Dorado, correspondiente a las gradas 5 a 9, ofrece la opción de Tablero Familiar para 8 personas a $120000 el viernes y $240000 el sábado, e incluye la alternativa de Mesa Familiar para 4 personas a $60000 el viernes y $120000 el sábado.

En el Sector Verde, abarcando de la grada 10 a la 14, la modalidad de Tablero Familiar para 8 personas cotiza en $100000 el viernes y $200000 el sábado, en tanto la Mesa Familiar para 4 integrantes vale $50000 el viernes y $100000 el sábado.

Desde la organización destacaron la diagramación para garantizar orden y comodidad, e indicaron que "la Municipalidad de Jáchal invita a la comunidad y a los visitantes de toda la región a asegurar sus entradas con anticipación y ser parte de una nueva edición de la fiesta más representativa de la identidad jachallera".

Cronograma y artistas

El calendario de actividades comenzará el sábado 7 de noviembre con la apertura oficial en la Plaza Gral. San Martín. Durante esa primera jornada se presentarán sobre el escenario los shows de Carafea, Julio Salazar y Las Voces de Orán para dar inicio a los festejos populares que convocan a miles de visitantes de toda la región.

Las noches centrales se trasladarán al Anfiteatro Buenaventura Luna el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre. En la velada del viernes 13 actuarán Canto 4, Juanjo Abregú, Christian Herrera y Labriegos, mientras que el gran cierre del sábado 14 estará a cargo de las figuras principales La Sole y Sergio Galleguillo, quienes coronarán las tres jornadas festivas en Jáchal.