Fiesta de la Tradición: La Sole, Galleguillo, Canto 4 y más artistas confirmados

La Sole, Sergio Galleguillo, Christian Herrera, Canto 4, Juanjo Abregú, Carafea, Las Voces de Orán, Julio Salazar y Labriegos son los artistas confirmados para la Fiesta Nacional de la Tradición 2026. El departamento de Jáchal se prepara para recibir una nueva edición de una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia de San Juan, con agrupaciones gauchas, instituciones y familias reunidas alrededor de la música popular.

El calendario de actividades comenzará el sábado 7 de noviembre con la apertura oficial en la Plaza Gral. San Martín. Durante esa primera jornada se presentarán sobre el escenario los shows de Carafea, Julio Salazar y Las Voces de Orán para dar inicio a los festejos populares que convocan a miles de visitantes de toda la región.

Las noches centrales se trasladarán al Anfiteatro Buenaventura Luna el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre. En la velada del viernes 13 actuarán Canto 4, Juanjo Abregú, Christian Herrera y Labriegos, mientras que el gran cierre del sábado 14 estará a cargo de las figuras principales La Sole y Sergio Galleguillo, quienes coronarán las tres jornadas festivas en Jáchal.

La grilla elegida apuesta a combinar la trayectoria de los referentes del folclore nacional con propuestas emergentes y locales. De este modo, la propuesta artística busca garantizar variedad de ritmos tradicionales y momentos emotivos a lo largo de cada una de las presentaciones organizadas para esta fiesta tan representativa.

El encuentro no solo congregará a espectadores locales, sino también a turistas de diferentes puntos del país que llegarán al norte sanjuanino. Todo el departamento ya organiza los preparativos técnicos y logísticos para albergar las tres noches y vivir una inolvidable celebración de las costumbres gauchas.