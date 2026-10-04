Más de 200 gauchos se preparan para darle vida al tradicional Fogón de los Arrieros durante la 65ª Fiesta Nacional de la Tradición, que tendrá sus noches centrales el 13 y 14 de noviembre en Jáchal. Este domingo 4 se realizó el primer ensayo general en el Anfiteatro Buenaventura Luna, con una amplia participación de las agrupaciones del departamento.

Desde la mañana, integrantes de distintas agrupaciones gauchas llegaron hasta el anfiteatro para comenzar a trabajar en una de las puestas más representativas de la celebración jachallera.

(Foto: gentileza).

Según informaron desde la organización, el encuentro alcanzó una participación cercana al 98% de los convocados. Para la presentación definitiva se espera que sean más de 200 los gauchos que formen parte del espectáculo.

La convocatoria está a cargo de la Asociación Civil Gauchos de Jáchal, integrada por 35 agrupaciones distribuidas en distintos puntos del departamento.

El Fogón de los Arrieros es uno de los segmentos tradicionales de la fiesta y busca recuperar, a través de la puesta artística, parte de la historia vinculada a los arrieros, las costumbres gauchas y la identidad cultural de Jáchal.

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Del primer ensayo también participó el intendente Matías Espejo junto con integrantes del equipo encargado de la producción del espectáculo.

Próximos ensayos

La preparación continuará con dos nuevas jornadas previstas para el domingo 25 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Allí se buscará ajustar movimientos, tiempos y diferentes aspectos de la puesta antes de las noches centrales.

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La 65ª Fiesta Nacional de la Tradición comenzará el 7 de noviembre con actividades en la plaza General San Martín, mientras que el espectáculo central en el Anfiteatro Buenaventura Luna se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre.

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