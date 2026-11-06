La localidad de Mogna se alista para renovar una de sus manifestaciones de fe más representativas y profundas. Como ocurre año tras año, la comunidad del norte sanjuanino vivirá su tradicional novena y las fiestas patronales en honor a Santa Bárbara. El epicentro de todas las actividades litúrgicas y comunitarias será el Santuario Santa Bárbara de Mogna, punto de encuentro histórico para las familias locales y los peregrinos que mantienen viva una festividad ligada a la identidad, las costumbres y las raíces de la región.

Bajo el lema oficial de esta edición, “Somos un pueblo que camina, anuncia y sirve”, los cultos religiosos comenzarán de manera oficial el próximo miércoles 25 de noviembre y se extenderán de forma continuada hasta el viernes 4 de diciembre de 2026. Durante estas diez jornadas, los devotos participarán de un espacio de oración, reflexión y fraternidad destinado a fortalecer la fe comunitaria.

Cronograma litúrgico y horarios

El programa de actividades elaborado por el santuario contempla cultos diarios durante todo el desarrollo de la novena. Entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre, la feligresía podrá concurrir al templo para formar parte de las liturgias fijadas.

Las jornadas vespertinas se iniciarán puntualmente a las 20:30 horas con el rezo del Santo Rosario. A su término, se llevará a cabo la celebración de la Santa Misa. Este esquema diario permitirá a los pobladores y visitantes congregarse al atardecer para compartir intenciones y reflexionar comunitariamente.

Programa especial y momentos centrales

El viernes 4 de diciembre, fecha dedicada a la festividad de Santa Bárbara, se desarrollarán los actos centrales y de mayor convocatoria de las fiestas patronales. La programación dispuesta para este día especial contempla diversas instancias religiosas por la mañana y por la tarde.

Durante el turno mañana, se oficiarán dos celebraciones eucarísticas, agendadas para las 9:00 horas y las 11:00 horas. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, tendrá lugar la Santa Misa central seguida por la solemne procesión con la imagen de la venerada patrona por las calles del pueblo. Esta caminata multitudinaria representa uno de los momentos más emotivos y esperados por los fieles.

Un legado de fe, identidad y tradición

La devoción a Santa Bárbara constituye un pilar esencial en la vida social y espiritual de Mogna, transmitiéndose de generación en generación. Más allá de la dimensión litúrgica, estas festividades ofrecen una oportunidad para el reencuentro familiar, la renovación de la esperanza y el agradecimiento por las bendiciones recibidas, reafirmando las tradiciones del pueblo.