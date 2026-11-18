La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá más espacios de descanso y una ampliación del sector gastronómico. Así lo adelantó la secretaria de Cultura de San Juan, Analía Vilches, quien explicó que las mejoras de esta edición apuntan a brindar mayor comodidad a quienes recorran el predio, especialmente a las familias, los adultos mayores y los niños. Además, detalló cuántos artistas y trabajadores participarán de la celebración.

Una de las principales novedades será la incorporación de sectores de descanso distribuidos en la feria. La funcionaria explicó que la iniciativa responde a las dimensiones del predio y a la necesidad de que los visitantes puedan hacer pausas durante el recorrido.

"Este año se han colocado lo que nosotros le llamamos espacios de descanso, pensando también en los adultos mayores o en los pequeños, en los niños, que cuando se recorre todo el predio es un predio grande, entonces sí necesitan necesariamente para descansar", señaló en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Otra de las mejoras estará en el sector gastronómico, donde habrá más mobiliario y lugares disponibles para que el público pueda sentarse. Vilches destacó que la propuesta también busca acompañar la actividad económica que se genera durante la fiesta.

"En el sector gastronómico el mobiliario va a ser también mayor la cantidad para poder tener y ampliar el sector gastronómico y ayudar, lógicamente, a toda una economía que también rige bajo los gastronómicos, como las empresas", explicó.

En cuanto a los ingresos, la secretaria confirmó que se mantendrá el mismo esquema de las ediciones anteriores. La organización debe contemplar tanto la circulación de los visitantes como el movimiento de proveedores y trabajadores que participan del armado y funcionamiento de la celebración.

"Los accesos van a ser los mismos", afirmó. También explicó que no es posible ampliar los ingresos porque deben mantener espacios destinados a la logística y al funcionamiento interno del predio.

Más de 5.000 trabajadores en la FNS

Además de las mejoras para los visitantes, Vilches detalló la cantidad de personas que estarán involucradas en la Fiesta Nacional del Sol. Solamente en el espectáculo principal del Velódromo participarán 400 artistas, entre ellos 50 niños. A ellos se sumarán otros 100 artistas itinerantes que recorrerán la feria y 400 artistas distribuidos en los cuatro escenarios: Peña, Urbano, Alternativo y Clásico.

También habrá 500 bailarines en el escenario Peña y en el Federal, donde se presentarán las propuestas artísticas de los municipios.

"Solamente en Velódromo tenemos 400 artistas, entre ellos 50 niños, y además se suman esos 100 itinerantes que van a estar a lo largo de toda la feria acompañándonos. Después, en los cuatro escenarios, tenemos 400 artistas más", precisó.

Sin embargo, el movimiento laboral de la fiesta no se limita a quienes estarán sobre los escenarios. La secretaria estimó que habrá entre 4.000 y 5.000 personas trabajando en tareas técnicas, operativas y de organización.

"Hay muchísimos equipos técnicos. No nos tenemos que olvidar que cada escenario tiene productor general, su stage manager, los asistentes, las personas que están a cargo de la hidratación", explicó. A ese personal se suman los equipos de seguridad, limpieza e infraestructura que trabajan en los distintos sectores.

Para Vilches, la celebración también tiene un impacto económico por la cantidad de puestos laborales que genera. "La Fiesta Nacional del Sol genera muchos puestos de trabajo. Por eso también es muy importante nuestra fiesta para muchas personas, para muchos hogares sanjuaninos", concluyó.

Textuales

Analía Vilches / Secretaria de Cultura