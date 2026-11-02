La Municipalidad de Jáchal anunció la apertura de inscripciones para la adjudicación de puestos comerciales que funcionarán durante las noches centrales de la 65° Fiesta Nacional de la Tradición, que se celebrará los próximos 13 y 14 de noviembre en el Anfiteatro Buenaventura Luna. La convocatoria está destinada a emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios interesados en ofrecer sus productos durante uno de los eventos culturales más importantes de San Juan.

El período de inscripción se extenderá desde el jueves 5 hasta el lunes 9 de noviembre. Los interesados deberán acercarse a la Oficina de Industria y Comercio y presentar una copia del DNI, el carnet de manipulación de alimentos del titular y la ficha de inscripción correspondiente.

Una vez finalizado el proceso, el municipio informará a cada adjudicatario la ubicación exacta de su puesto y la distribución de los espacios dentro del predio.

Qué puestos podrán instalarse

La convocatoria contempla distintas categorías comerciales, entre ellas food trucks, puestos de comidas y bebidas, kioscos, juegos infantiles, venta de artículos varios y productos gauchescos. También se habilitarán espacios destinados a concesionarias.

Los comerciantes que resulten seleccionados tendrán tiempo hasta el 10 de noviembre para completar el pago correspondiente. Además, deberán presentar una póliza de seguro por accidentes personales y la nómina del personal que trabajará en cada puesto.

Desde el municipio recordaron que todos los adjudicatarios deberán cumplir con las condiciones de higiene, seguridad y prevención establecidas por Bromatología, Bomberos y la Policía de San Juan.

Restricciones para los puestos gastronómicos

Entre las disposiciones establecidas para esta edición, se informó que los puestos gastronómicos no podrán vender pasteles, ya que su comercialización será exclusiva de los ranchos típicos adjudicados mediante licitación.

Asimismo, todos los puestos deberán exhibir los precios de sus productos de manera clara y visible para el público, además de respetar las normativas vigentes de manipulación de alimentos y seguridad.

De esta manera, Jáchal avanza con los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, una celebración que reúne cada año a miles de visitantes y representa una oportunidad comercial para emprendedores y comerciantes de la provincia.