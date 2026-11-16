La Fiesta Nacional del Sol 2026 contará con un operativo especial de transporte público que dispondrá de 100 colectivos para trasladar al público desde distintos puntos de San Juan hasta el Estadio del Bicentenario. Así lo confirmó Maximiliano Luján, director de la Red Tulum, quien adelantó que se repetirá el esquema implementado durante la edición anterior, debido a los resultados obtenidos.

El dispositivo tendrá 23 puntos de salida, los mismos que funcionaron el año pasado, con cobertura en Capital, Rivadavia, Chimbas, Albardón, Caucete, 9 de Julio, Pocito, Rawson y Sarmiento. Desde esos lugares se organizarán los traslados hacia el predio donde se desarrollará el evento.

En cuanto a los horarios, Luján explicó que los colectivos comenzarán a trasladar pasajeros hacia el estadio a partir de las 18 y el servicio funcionará de manera ininterrumpida hasta las 22. Por su parte, el operativo de regreso comenzará a las 19 y se extenderá hasta que se retire la última persona del predio.

El funcionario señaló que no habrá un horario fijo de finalización para los servicios de vuelta, ya que dependerá de la duración de los espectáculos y de la cantidad de público que permanezca en el lugar. En ese sentido, indicó que el año pasado los colectivos continuaron trabajando durante la madrugada y que, en algunas jornadas, el operativo se extendió hasta las 4, 5, 6 o incluso las 7 de la mañana.

Respecto a la cantidad de usuarios, el director de la Red Tulum recordó que durante la edición anterior se trasladaron entre 60.000 y 70.000 personas por noche, sin contabilizar la última jornada, que tuvo características particulares. Además, precisó que entre 2024 y 2025 se registró un incremento de entre el 15% y el 20% en la cantidad de pasajeros transportados.

La demanda de esta nueva edición se conocerá con mayor precisión después de la primera noche de la celebración. Sin embargo, Luján estimó que la logística será similar a la del año pasado, tanto en la cantidad de unidades disponibles como en la organización de los puntos de salida y llegada.