La FIFA confirmó la sanción para Miguel Almirón luego de la polémica expulsión sufrida en el triunfo de Paraguay por 1-0 ante Turquía, en la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El mediocampista recibió una fecha de suspensión y no podrá estar en el próximo compromiso de la Albirroja ante Australia.

La jugada que derivó en la roja ocurrió cuando el jugador se tapó la boca al dirigirse a un rival, una acción que fue advertida durante el partido y revisada posteriormente por el VAR. El árbitro interpretó la situación bajo las nuevas normativas disciplinarias del torneo, vinculadas a evitar expresiones que no puedan ser identificadas por las cámaras.

La sanción convierte a Almirón en el primer expulsado del certamen bajo la denominada “ley Prestianni”, nombre con el que se popularizó la regla que prohíbe cubrirse la boca durante discusiones en el campo de juego.

El episodio generó sorpresa inmediata tanto en el estadio como en redes sociales, donde la decisión arbitral abrió un fuerte debate sobre la interpretación de la norma y el uso del VAR en situaciones no estrictamente violentas.

Para Paraguay, la baja del mediocampista representa un golpe importante en lo deportivo. Almirón es una de las piezas clave del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que ahora deberá buscar alternativas para un partido determinante en la lucha por la clasificación.

Si bien la sanción se limitó a una fecha, el Comité Disciplinario evaluó el caso y no consideró agravantes que extendieran la suspensión. En caso de que Paraguay avance a la siguiente ronda, el futbolista quedará habilitado para los octavos de final.

La decisión de FIFA vuelve a poner el foco en el alcance de las nuevas reglas implementadas en el Mundial 2026 y en el rol del VAR no solo en jugadas de contacto, sino también en conductas dentro del juego que antes pasaban inadvertidas.