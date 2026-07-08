La designación arbitral para los cuartos de final del Mundial 2026 generó una nueva discusión en torno a los criterios de elección de la FIFA. El partido entre Francia y Marruecos tendrá un equipo arbitral compuesto por cinco argentinos, con Facundo Tello como juez principal.

El árbitro estará acompañado por sus compatriotas Belatti y Chade como asistentes de línea, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro quedará como asistente de reserva.

La elección generó cuestionamientos debido a que Argentina y Francia son considerados rivales directos en la competencia. La situación ocurre luego de la polémica que se instaló por la designación del francés François Letexier para el duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final.

Facundo Tello, de 44 años, cuenta con experiencia internacional y es uno de los árbitros considerados por FIFA para partidos de alto nivel. El argentino dirigió encuentros de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Mundial de Clubes, además de partidos de Eliminatorias Sudamericanas y torneos de selecciones.

Para Tello será su séptimo partido en un Mundial. Además, ya tuvo participación en encuentros de la Eurocopa.

El árbitro argentino ya dirigió a Marruecos en una instancia decisiva de una Copa del Mundo. Fue en los cuartos de final de Qatar 2022, cuando el seleccionado africano venció a Portugal y avanzó por primera vez en su historia a las semifinales del torneo.

Ahora, Marruecos buscará repetir aquella actuación ante Francia, una de las selecciones que continúa en carrera por el título mundial. El equipo europeo llega tras avanzar en las fases eliminatorias, mientras que los africanos superaron a Países Bajos en penales en los 16avos y a Canadá en octavos.

La Comisión de Árbitros de la FIFA, encabezada por Pierluigi Collina, confirmó la designación bajo el criterio de seleccionar jueces de una confederación distinta a las selecciones participantes. Sin embargo, la presencia de cinco árbitros argentinos volvió a poner el foco sobre las decisiones arbitrales en el Mundial 2026.