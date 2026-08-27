La Selección argentina recibió una noticia favorable de la FIFA luego de las duras sanciones impuestas por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026 ante España.

La Comisión Disciplinaria del máximo organismo del fútbol autorizó que las suspensiones de los futbolistas involucrados puedan cumplirse tanto en partidos oficiales como en amistosos internacionales de categoría A. De esta manera, los jugadores podrán comenzar a descontar las fechas incluso antes de que Argentina vuelva a disputar encuentros oficiales.

La resolución representa un alivio para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque la dirigencia todavía pretende ir más allá y conseguir una reducción de las penas.

Las sanciones a los argentinos

El castigo más duro recayó sobre Leandro Paredes, quien recibió una suspensión de 10 partidos por su participación en los incidentes posteriores a la final.

Nahuel Molina fue sancionado con siete fechas, mientras que Thiago Almada recibió una suspensión de un partido. También fue castigado Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección, con tres encuentros.

Las sanciones corresponden exclusivamente a los compromisos que disputen los futbolistas con la Selección y no afectan su participación en sus respectivos clubes.

Podrán descontar fechas en amistosos

La principal novedad conocida este jueves es que FIFA habilitó que las suspensiones puedan cumplirse en amistosos de clase A o en partidos oficiales, según cuál se dispute primero.

Esto permitirá que Paredes, Molina y Almada comiencen a cumplir sus respectivas penas durante los próximos encuentros de preparación de Argentina, en lugar de tener que esperar exclusivamente por competencias oficiales.

Para el cuerpo técnico y la dirigencia argentina, la medida puede resultar importante especialmente en el caso de Paredes y Molina, quienes afrontan las sanciones más extensas.

La AFA todavía apelará

A pesar de esta decisión, la AFA no considera cerrado el tema. La dirigencia espera conocer los fundamentos completos de la resolución de FIFA para presentar una apelación y buscar que las penas sean reducidas.

En caso de que el reclamo ante los organismos de FIFA no prospere, la Asociación podría recurrir posteriormente al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que constituye una instancia superior para este tipo de conflictos.

Así, la Selección argentina consiguió al menos una modificación favorable en la forma de cumplir las sanciones, mientras continúa la disputa para intentar reducir el castigo impuesto por los incidentes de la final del Mundial.