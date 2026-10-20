La FIFA confirmó sanciones disciplinarias contra el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, su hermano Ibrahim Hassan, director de la selección, y el delantero Mostafa Ziko, por los incidentes y las declaraciones posteriores al partido ante Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

El técnico recibió una suspensión de tres partidos y una multa de 20.000 dólares. Ibrahim Hassan también fue suspendido por tres encuentros, mientras que Ziko recibió una sanción de cinco partidos por sus declaraciones contra el arbitraje.

Las medidas se conocieron más de tres meses después del encuentro que terminó con la victoria argentina por 3 a 2, tras una remontada de la Albiceleste que le permitió avanzar a los cuartos de final.

El gesto que generó polémica ante Argentina

Durante el partido, Hossam Hassan realizó un gesto con los brazos cruzados frente a las cámaras, en medio de los reclamos por decisiones arbitrales. La escena generó controversia y quedó bajo análisis disciplinario.

Después de la eliminación, el entrenador cuestionó el desempeño del árbitro francés François Letexier y sostuvo que su equipo había sido perjudicado. “Argentina presionó al árbitro antes porque era francés”, afirmó, al argumentar que su selección merecía la victoria.

Egipto había reclamado por un gol de Ziko que fue anulado por una infracción previa y por un posible penal en una jugada cercana al gol decisivo de Enzo Fernández.

También sancionaron a Mostafa Ziko

El delantero fue suspendido por cinco partidos luego de sus declaraciones contra el arbitraje. Tras el encuentro, había acusado al árbitro de perjudicar a Egipto y cuestionado sus decisiones.

Las sanciones podrían afectar la participación de los involucrados en los próximos compromisos de la selección egipcia, incluidos partidos de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

Egipto analiza una posible apelación

La Federación Egipcia de Fútbol confirmó las sanciones mediante un comunicado y solicitó a la FIFA los fundamentos detallados de las resoluciones. El organismo busca analizar los argumentos jurídicos antes de decidir si presenta una apelación.

De esta manera, la polémica por el cruce mundialista entre Argentina y Egipto continuó abierta meses después del encuentro, ahora con consecuencias disciplinarias para el entrenador, el director de la selección y uno de sus delanteros.