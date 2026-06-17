La FIFA tomó una contundente decisión con el árbitro que quedó envuelto en una fuerte polémica durante el Mundial 2026 tras ser acusado de realizar un gesto racista en pleno partido. Mientras avanza la investigación, el organismo resolvió apartarlo de manera preventiva de las designaciones para los próximos encuentros del torneo.

La controversia surgió luego de que imágenes de la transmisión televisiva mostraran una acción del juez que fue interpretada por distintos sectores como un gesto de carácter discriminatorio. La secuencia rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de cuestionamientos por parte de aficionados, analistas y organizaciones vinculadas a la lucha contra el racismo.

Ante la repercusión internacional, la FIFA activó sus protocolos internos y comenzó una investigación para determinar el contexto exacto de lo ocurrido. Mientras se analizan los videos, testimonios y reportes oficiales del encuentro, el árbitro fue retirado de futuras designaciones como medida cautelar.

Desde el organismo rector del fútbol mundial remarcaron que mantienen una política de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de discriminación y que actuarán con firmeza una vez que concluyan las averiguaciones correspondientes.

La decisión implica que el juez no podrá dirigir partidos durante el desarrollo de la investigación, una medida que busca preservar la transparencia del proceso y evitar que la controversia afecte el normal desarrollo de la competencia.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el racismo en el fútbol internacional, una problemática que la FIFA y las distintas confederaciones intentan combatir desde hace años mediante campañas de concientización, sanciones deportivas y protocolos específicos para jugadores, dirigentes y árbitros.

Mientras tanto, el árbitro involucrado negó haber tenido una intención discriminatoria y sostiene que el gesto fue malinterpretado. Sin embargo, la FIFA considera que la gravedad de la denuncia justifica una investigación exhaustiva antes de adoptar una resolución definitiva.

La expectativa ahora está puesta en los resultados de las pericias y los informes oficiales. Una vez concluido el proceso, el organismo deberá determinar si existió una conducta sancionable o si se trató de una interpretación errónea de las imágenes que generaron la polémica en plena Copa del Mundo.