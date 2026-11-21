Los efectivos Gerardo Ortiz, César Noriega y Francisco Infante, junto al subcomisario Héctor Ríos, quedaron en el centro de la escena tras conocerse la fecha clave del proceso judicial en su contra. La Justicia estableció que el martes 1 de diciembre se llevará a cabo la audiencia de formalización contra los tres policías que integraban la Brigada de Investigaciones Oeste, acusados por el robo de $6000000 ocurrido en una vivienda del departamento Ullum.

El caso sacude profundamente a la Policía de San Juan y tendrá avances determinantes bajo la órbita de la Fiscalía de la UFI Delitos Especiales. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal le endilgará al oficial subinspector Gerardo Ortiz, al oficial ayudante César Noriega y al cabo primero Francisco Infante los delitos de "allanamiento ilegal y hurto" por el presunto operativo irregular.

Debido a la gravedad de la denuncia presentada por el damnificado, la Jefatura de Policía dispuso el traslado inmediato de los tres sospechosos hacia otras dependencias de la fuerza. Asimismo, las autoridades resolvieron la remoción del jefe de la Brigada de Investigaciones Oeste, el subcomisario Héctor Ríos, quien actualmente cumple funciones en la Comisaría 4ta mientras avanza el sumario administrativo iniciado en la Subsecretaría de Control de Gestión.

El episodio que originó el escándalo tuvo lugar a media mañana del lunes 2 de noviembre en un domicilio situado sobre la Ruta 60, en Ullum. De acuerdo con el testimonio del propietario, tres sujetos vestidos de civil ingresaron al inmueble tras trepar una medianera y, al ser sorprendidos, exhibieron armas de fuego asegurando que realizaban un procedimiento policial en busca de armamento.

Según el relato de la víctima, los individuos revisaron diversas habitaciones, revolvieron los muebles y se marcharon afirmando que el resultado había sido negativo. Poco después, al controlar sus objetos personales, el dueño de casa descubrió que le habían sustraído $6000000 que mantenía guardados dentro de un mueble.

La identificación de la patente del Renault Logan gris en el que se desplazaban los sospechosos resultó clave para comprobar que el rodado pertenecía a la Policía de San Juan y estaba asignado a la Brigada de Investigaciones Oeste. Con la intervención de la UFI Delitos Especiales, se ejecutó un allanamiento en la sede de dicha repartición donde se secuestraron los teléfonos celulares de los investigados y el libro de guardia.