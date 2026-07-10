Filo Sur vuelve a crecer con un nuevo hallazgo de cobre, oro y plata

La empresa canadiense Mogotes Metals, que desarrolla el proyecto de exploración Filo Sur en San Juan, informó nuevos resultados de perforación que siguen ampliando el potencial del descubrimiento denominado Albor, un sector donde se detectó una importante concentración de cobre, oro, plata y molibdeno.

El dato más destacado corresponde al pozo FS_DDH_016, donde se registró una intersección (tramo continuo de roca mineralizada atravesado por una perforación) de 180 metros con una ley de 0,98% de cobre equivalente (CuEq) (es decir, que cada 100 toneladas de roca contienen minerales con un valor equivalente a 0,98 toneladas de cobre)

El indicador cobre equivalente (CuEq) combina el valor económico de todos los minerales encontrados —cobre, oro, plata y molibdeno— y los expresa como si se tratara únicamente de cobre, permitiendo comparar distintos resultados de exploración. Dentro de ese intervalo se identificaron sectores con concentraciones aún más elevadas. Según la compañía, hubo un tramo de 54 metros con una ley de 1,52% CuEq y otro núcleo de 18 metros que alcanzó 2,61% CuEq.

La perforación FS_DDH_016 registró uno de los mejores resultados de Filo Sur. Foto: (Mogotes Minerals)

Desde Mogotes Metals explicaron que estos resultados continúan expandiendo el descubrimiento realizado en Albor durante la actual campaña de exploración.

La mineralización identificada se encuentra asociada a un sistema de pórfido (un tipo de yacimiento geológico que suele concentrar grandes cantidades de cobre, oro y otros metales) que permanece abierto en profundidad y lateralmente, es decir, que todavía no se han definido sus límites y podría extenderse más allá de las zonas perforadas hasta el momento.

Ubicación de los principales objetivos de exploración en Filo Sur. Foto: (Mogotes Minerals)

El proyecto Filo Sur se encuentra dentro del Distrito Vicuña, en la frontera entre Argentina y Chile, una de las regiones de exploración de cobre más activas del mundo. Además, está ubicado inmediatamente al sur de Filo del Sol, uno de los mayores descubrimientos de cobre de los últimos años y actualmente desarrollado por las compañías BHP y Lundin Mining.

Si bien la empresa aclaró que la presencia de grandes depósitos cercanos no garantiza resultados similares, destacó que la ubicación geológica del proyecto refuerza el interés exploratorio sobre la zona.

La campaña 2025-2026 ya permitió identificar dos descubrimientos relevantes dentro de Filo Sur: Cruz del Sur y Albor, ambos ubicados sobre un extenso corredor estructural (franja geológica donde suelen concentrarse fallas y mineralización) que continúa siendo evaluado mediante perforaciones y estudios geológicos.

La compañía también informó que aguarda los resultados de laboratorio de otras perforaciones realizadas tanto del lado argentino como chileno del proyecto, incluidos trabajos en el objetivo Luz del Sol, que podrían aportar nuevos datos sobre el tamaño y la continuidad de la mineralización detectada.