Finalizó el curso virtual obligatorio del concurso para ingresar al Poder Judicial 2026

El Poder Judicial de San Juan finalizó la tercera etapa del Concurso de Aspirantes para ingresar a la institución, correspondiente al curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado. De las 2.708 personas que llegaron a esta instancia, 2.645 completaron y aprobaron la capacitación, lo que representa el 97,67% del total.

El curso se desarrolló desde el lunes 2 de noviembre hasta las 9 del jueves 12 de noviembre, a través del Campus Virtual de la Escuela Judicial. Según el informe oficial, otras 63 personas no completaron la instancia, equivalente al 2,33% de los participantes.

Casi el 98% aprobó la capacitación

A esta etapa del concurso habían accedido quienes aprobaron previamente las pruebas de Dactilografía y Ortografía, tanto en la Primera como en la Segunda Circunscripción Judicial. La convocatoria también incluyó a las personas con discapacidad.

De acuerdo con los datos difundidos por el Poder Judicial, de las 63 personas que no completaron el curso, 14 nunca ingresaron al campus virtual. En consecuencia, la institución informó que 2.645 aspirantes cumplieron con los requisitos de esta tercera instancia.

Cómo sigue el concurso de ingreso

La próxima etapa será la prueba de Conocimientos, que deberán afrontar quienes superaron las instancias anteriores del proceso de selección. El cronograma correspondiente será informado oportunamente a través de la página web institucional del Poder Judicial de San Juan.

De esta manera, concluyó una nueva fase del concurso de ingreso, que comenzó con las evaluaciones de Dactilografía y Ortografía y continuó con la capacitación virtual. Los aspirantes deberán estar atentos a los próximos anuncios oficiales para conocer las fechas y condiciones de la evaluación de Conocimientos.