Finning CAT puso en marcha un proyecto para recuperar dos equipos de soldadura que serán destinados a dos instituciones educativas de San Juan. La iniciativa, impulsada por colaboradores de la compañía, busca fortalecer la formación práctica de estudiantes y docentes y contempla capacitaciones sobre el uso seguro de las herramientas y buenas prácticas.

Los equipos serán destinados a la Escuela Técnica de Capacitación Laboral N.º 917 “Obreros del Porvenir” y a la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, ubicada en Rodeo, departamento Iglesia. El proyecto se presentó a través de los Fondos Concursables “Impacto Positivo 2026”, un programa que permitió a integrantes de Finning CAT proponer e impulsar acciones con impacto en las comunidades donde trabaja la empresa.

La iniciativa contó además con el acompañamiento de Metalúrgica del Valle, un proveedor local que aportó recursos adicionales para ampliar el alcance del proyecto.

Formación para el mundo del trabajo

La recuperación de los equipos forma parte de una agenda de iniciativas que la compañía desarrolla en San Juan para acercar la formación técnica al ámbito productivo y generar oportunidades de aprendizaje para las nuevas generaciones.

Uno de esos programas es “Técnicas y Técnicos CAT para el Mundo”, una propuesta gratuita, virtual y autogestionada que ofrece contenidos sobre seguridad, electricidad, hidráulica, motores y tren de potencia. La capacitación está orientada a quienes buscan adquirir conocimientos técnicos y proyectarse profesionalmente en la industria.

La empresa también desarrolla actividades abiertas a la comunidad junto con organismos públicos y referentes locales, además de “Un Día en Finning”, una propuesta que recibe a estudiantes de escuelas técnicas para que conozcan las instalaciones, recorran talleres y áreas operativas y dialoguen con especialistas sobre los perfiles laborales que demanda el sector.

Vínculos con instituciones educativas

Otra de las líneas de trabajo es la articulación con instituciones públicas y educativas. Finning CAT estableció vínculos formales con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Ministerio de Educación provincial para promover instancias de colaboración entre el sistema educativo y el sector productivo.

El objetivo es acercar herramientas y experiencias que contribuyan a la preparación de futuros profesionales y permitan que más estudiantes conozcan las posibilidades de desarrollo laboral vinculadas con la actividad industrial.

A través de estas iniciativas, la compañía busca combinar capacitaciones, experiencias en sus instalaciones y proyectos impulsados por sus propios trabajadores para contribuir a la formación técnica en San Juan.