San Juan atraviesa una etapa de transformación productiva que promete marcar el rumbo de su desarrollo durante las próximas décadas. La expansión de la minería y el crecimiento de actividades vinculadas a la energía, la construcción, los servicios industriales, la logística y el mantenimiento están generando nuevas oportunidades. Pero detrás de cada proyecto existe un desafío menos visible: contar con el talento técnico necesario para acompañar ese crecimiento.

"Las oportunidades que se abren para San Juan son muy significativas, pero para aprovecharlas plenamente es fundamental seguir fortaleciendo el desarrollo de talento local. La articulación entre la educación y el sector productivo será cada vez más importante para preparar a las nuevas generaciones para los desafíos que vienen", señaló Hernán Furia, gerente de Recursos Humanos de Finning Argentina.

La dimensión de esta oportunidad crece a medida que avanzan los grandes proyectos productivos. San Juan concentra algunos de los principales desarrollos de cobre del país, configurando un escenario que requerirá nuevas capacidades y una creciente disponibilidad de talento especializado a lo largo de toda la cadena de valor.

Los perfiles que se demandan

La demanda de técnicos electromecánicos, electricistas, especialistas en mantenimiento, operadores, soldadores y profesionales de distintas disciplinas continúa creciendo a medida que los proyectos avanzan y las industrias incorporan nuevas tecnologías.

A nivel global, el cobre se posiciona como uno de los minerales clave para la transición energética, impulsando nuevas inversiones y generando una creciente necesidad de capacidades técnicas asociadas a su desarrollo.

La realidad plantea un desafío adicional: acercar a los jóvenes al mundo del trabajo desde etapas tempranas. Cada vez más empresas, instituciones educativas y organismos públicos impulsan iniciativas orientadas a fortalecer la formación técnica, promover experiencias prácticas y generar espacios de vinculación que permitan conocer las necesidades reales de la industria.

Formación y acuerdos

Desde su operación en San Juan, Finning CAT acompaña este proceso a través de distintas iniciativas de vinculación con escuelas técnicas, instituciones educativas y actores del ecosistema productivo local, generando espacios para que estudiantes y jóvenes puedan conocer de cerca los desafíos, perfiles y competencias que hoy demanda la industria.

La empresa avanzó recientemente en acuerdos de colaboración con la Universidad Nacional de San Juan y el Ministerio de Educación provincial. También ofrece capacitación técnica virtual y gratuita a los jóvenes sanjuaninos a través de su programa "Técnicas y Técnicos CAT para el Mundo", con el objetivo de fortalecer la vinculación entre educación e industria.

Finning CAT es representante de Caterpillar y brinda soluciones integrales para distintos sectores productivos, combinando equipos, soporte técnico, tecnología, servicios, rental y alternativas de financiamiento. En el país, la empresa emplea a más de 700 colaboradores.

En este contexto, el desarrollo del capital humano aparece como uno de los factores que definirán el éxito de la próxima etapa de crecimiento de la provincia. La consolidación de San Juan como uno de los polos productivos más relevantes de Argentina no dependerá únicamente de las inversiones o de la tecnología disponible, sino también de la capacidad de formar personas preparadas para acompañar esa transformación.