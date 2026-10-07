La investigación por la muerte de Natanael Andrés Paredes Arroyo, un bebé que nació con vida tras una cesárea y murió tres días después en el Hospital Doctor Guillermo Rawson, continuará adelante luego de que el fiscal coordinador Roberto Ginsberg hiciera lugar al pedido de revisión presentado por la familia y ordenara nuevas medidas de prueba.

La denuncia fue realizada por Nair Jaquelina Arroyo, madre del bebé, quien está representada por la abogada María de los Ángeles Olivera Soler. La causa se inició luego de que la mujer denunciara una presunta mala praxis médica durante el nacimiento de su hijo.

Según consta en el expediente, Arroyo comenzó con contracciones alrededor de las 4:30 del 21 de abril de 2026, cuando cursaba un embarazo de 39 semanas y seis días. Fue trasladada al Rawson, donde quedó internada y recibió medicación para favorecer la dilatación.

Durante la tarde, luego de distintos controles médicos, alrededor de las 17 horas un ginecólogo volvió a examinarla. Minutos después, la Doctora Valentina Zapata Gil le informó que debía realizarle una cesárea. La intervención se concretó aproximadamente a las 17:10.

El bebé nació con 3,250 kilogramos y 51 centímetros, pero, según el relato incorporado a la denuncia, no presentó signos vitales inicialmente. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación que resultaron exitosas y posteriormente fue trasladado al área de Neonatología.

La madre fue informada de que el niño presentaba un derrame cerebral atribuido al nacimiento y una deformación en el cráneo que, según denunció, no había sido advertida durante los controles previos. Finalmente, el 24 de abril, el hospital comunicó a la familia la muerte de Natanel Andrés.

La causa había sido desestimada

La investigación quedó inicialmente a cargo de un fiscal que, según explicó la abogada Olivera Soler, había anticipado el archivo. Posteriormente, el fiscal del caso, Adolfo Díaz, resolvió desestimar la denuncia al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la existencia de una mala praxis.

La familia cuestionó esa decisión y presentó un pedido de revisión ante el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg.

En su resolución, Ginsberg sostuvo que, más allá de la decisión adoptada por el fiscal interviniente y de las medidas de investigación que ya se habían realizado, todavía resultaba necesario producir nuevas pruebas para agotar la investigación penal preparatoria.

Por ese motivo, hizo lugar al planteo de Nair Arroyo y ordenó avanzar con las medidas solicitadas por la querella.

Médicos declararán entre jueves y viernes

Entre las principales medidas dispuestas se encuentran las declaraciones testimoniales de profesionales que participaron de la atención de la madre y del bebé.

Para este jueves 8 de octubre fueron citados el Dr. Roberto Jamenson, la Dra. Castro Menéndez y la Dra. Zárate, todos vinculados al servicio de Obstetricia.

Mientras que el viernes 9 de octubre deberán declarar los Dres. Martín Marcelo Coria y Yésica Pedroza, del servicio de Neonatología, y la Doctora Marianella Tantén, de Terapia Intensiva Neonatal.

La Fiscalía rechazó, por considerar redundantes sus testimonios, las declaraciones de los doctores Fernando Navas y Fernanda Pasertini, aunque dejó abierta la posibilidad de convocar posteriormente a otros profesionales si lo considera necesario.

La abogada María de los Ángeles Olivera Soler no podrá estar presente durante las declaraciones testimoniales, de acuerdo con lo establecido por el Código Procesal Penal, aunque sí fue autorizada a presentar previamente un pliego de preguntas para cada uno de los médicos citados.

Ahora la Fiscalía deberá avanzar con las testimoniales y determinar si los nuevos elementos permiten establecer qué ocurrió durante la atención de Nair Arroyo y si existió o no responsabilidad médica en la muerte de su hijo.