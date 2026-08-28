Fiscales, ayudantes fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal de San Juan participaron este jueves 27 y viernes 28 de agosto de las XIV Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, realizadas en la provincia de Mendoza.

La actividad reunió a representantes de Ministerios Públicos, autoridades judiciales y especialistas de distintas jurisdicciones del país con el objetivo de analizar los desafíos actuales que atraviesa la investigación de delitos cometidos en contextos de violencia de género.

Bajo el lema “Nuevos desafíos. Fortaleciendo acciones para el compromiso interinstitucional en materia de investigación por hechos en contexto de violencia de género”, el encuentro estuvo centrado en la capacitación y el intercambio de experiencias entre los profesionales.

Entre los principales temas abordados estuvieron los sistemas de valoración del riesgo, las estrategias de persecución penal, el acceso a la Justicia, la violencia contra las mujeres en entornos digitales y la influencia de los estereotipos al momento de valorar denuncias.

Además, los especialistas trabajaron sobre litigación con perspectiva de género y la investigación de femicidios vinculados con contextos de criminalidad organizada, entre otros aspectos relacionados con el abordaje judicial de este tipo de delitos.

Participación del Fiscal General

Las jornadas también incluyeron actividades del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos de la República Argentina y una reunión entre sus referentes.

En ese contexto, el fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, participó de un encuentro nacional junto con procuradores y autoridades de Ministerios Públicos de diferentes provincias.

La participación de los representantes sanjuaninos tuvo como objetivo profundizar la capacitación, intercambiar experiencias y avanzar en estrategias de coordinación entre las distintas jurisdicciones para mejorar la investigación y la respuesta institucional frente a los casos de violencia de género.