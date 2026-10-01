La investigación por el presunto femicidio seguido de suicidio ocurrido en Chimbas sumó un nuevo dato en las últimas horas. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, confirmó a DIARIO HUARPE que “Fanny” Figueroa nunca había realizado denuncias por violencia de género contra Gustavo Daniel Maldonado, el hombre señalado en la principal hipótesis de la causa.

Según explicó el funcionario judicial, el hijo de la mujer tampoco había referido antecedentes de violencia en la pareja. El joven es fruto de una relación anterior de Figueroa y actualmente reside en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, tampoco habría manifestado haber presenciado situaciones violentas ni haber recibido de su madre relatos sobre episodios de esas características.

Este nuevo elemento forma parte de la reconstrucción que lleva adelante la Justicia de la provincia para intentar establecer cómo era el vínculo entre la pareja antes de las muertes. Sin embargo, la investigación continúa y todavía restan pericias y medidas para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.

La principal hipótesis que maneja la UFI Delitos Especiales indica que Maldonado habría asesinado a Figueroa y posteriormente se habría quitado la vida. Se trata, por el momento, de una reconstrucción preliminar que deberá ser respaldada por los resultados de las autopsias, las pericias y el resto de la evidencia recolectada.

El caso salió a la luz este jueves 1 de octubre, cuando un vecino alertó al 911 por un fuerte olor nauseabundo proveniente de una vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, y porque hacía varios días no veía a sus residentes.

Efectivos de la Seccional 26ª acudieron al lugar y, tras observar los cuerpos desde una ventana, ingresaron a la propiedad. Allí constataron el fallecimiento de Figueroa y Maldonado. En el domicilio también encontraron sin vida al perro de la familia.

El fiscal Grassi había señalado previamente que ambos tenían alrededor de 60 años y que los cuerpos llevarían entre cuatro y cinco días en el interior de la vivienda. Ahora, la Justicia busca completar la reconstrucción del vínculo y de las horas previas a las muertes.