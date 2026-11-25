La Fiscalía de Estado de San Juan tendrá un área de archivo y digitalización en el edificio que fue refuncionalizado para ampliar los espacios de trabajo del organismo. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó que el objetivo es reunir allí toda la documentación oficial, avanzar con su digitalización y garantizar su resguardo, luego de años en los que, por falta de espacio, parte de los expedientes quedaba bajo la custodia de los abogados en sus estudios particulares.

Dávila contó que el inmueble permanecía sin actividad desde que el Centro de Cómputos fue trasladado al Centro Cívico. Ante esa situación, le solicitó al gobernador Marcelo Orrego la posibilidad de utilizar las instalaciones y, después de un proceso que describió como un "largo camino", lograron concretar la obra.

"Habíamos refuncionalizado este edificio que no tenía ninguna función desde que el Centro de Cómputos fue trasladado al Centro Cívico. Así que le pedí al gobernador a ver si era posible utilizarlo y empezamos un largo camino que culmina con esta obra que nos sirve muchísimo", explicó.

Uno de los principales objetivos de la intervención es resolver la falta de un espacio propio para conservar los expedientes de la Fiscalía. Según detalló el funcionario, hasta ahora algunos abogados colaboraban con el resguardo de documentación en sus oficinas particulares porque el organismo no contaba con instalaciones suficientes para concentrarla.

"Como antes no había espacio y no había lugar, por ahí los abogados contribuían en el resguardo de expedientes y cuestiones en sus estudios particulares. Eso es algo que yo quiero cambiar y modificar porque, en definitiva, todo es de Fiscalía de Estado", sostuvo.

En ese sentido, adelantó que el nuevo sector permitirá acumular los expedientes en un mismo lugar y avanzar progresivamente con su digitalización para contar también con un respaldo informático. "Tenemos previsto el área de archivo y digitalización para que toda la documentación que tenemos la vayamos digitalizando para hacer el resguardo informático e ir acumulando todos los expedientes acá", indicó.

El funcionario resumió el objetivo de la reorganización con una definición: "Yo lo que quiero es que todo lo que pertenece a Fiscalía de Estado quede en Fiscalía de Estado".

Un edificio con nuevos espacios de trabajo

La refuncionalización también permitirá ampliar las instalaciones destinadas a reuniones y actividades institucionales. Dávila explicó que anteriormente no tenían un lugar adecuado para reunir a los abogados cuando se realizaban conferencias o capacitaciones.

La nueva sala de conferencias tendrá capacidad para 80 personas y el edificio contará además con salas de reuniones equipadas con sistemas de audio y video.

A esos espacios se suma el sector de archivo, que será de mayor dimensión y estará destinado a guardar la documentación del organismo. De esta manera, la intervención permitirá recuperar un inmueble que estaba sin uso y darle una función vinculada tanto a las actividades institucionales como a la conservación del patrimonio documental de Fiscalía de Estado.

La nota diferencia la obra ya concretada del objetivo de digitalización, que Dávila plantea como un trabajo progresivo, y conserva el dato central de cómo se resguardaban anteriormente los expedientes.