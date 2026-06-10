Fiscalía pidió revocar la absolución del empresario Jaime por violencia de género

La Sala III de la Cámara de Impugnación celebró este miércoles una audiencia clave en la causa que tiene como protagonista al empresario sanjuanino Jaime, quien fue absuelto en primera instancia por el juez de Flagrancia Ricardo Moine de los delitos que le atribuyó su expareja en una denuncia por lesiones y amenazas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal insistió en que la sentencia absolutoria debe ser revocada. Los representantes de la acusación sostuvieron que la valoración de la prueba realizada por Moine fue incorrecta y que los elementos reunidos durante la investigación y expuestos en el juicio permiten concluir que existieron agresiones del imputado hacia la denunciante.

Según expuso la Fiscalía, la resolución de primera instancia no contempló adecuadamente el contexto en el que ocurrieron los hechos denunciados y dejó de lado evidencia que, a criterio de la acusación, resulta suficiente para acreditar la responsabilidad penal del empresario. Por ese motivo solicitaron que la Cámara de Impugnación revoque la absolución y adopte una nueva decisión sobre el caso.

La audiencia se desarrolló ante el juez de Impugnación Eduardo Raed, quien escuchó los planteos de ambas partes antes de dejar la causa en estado de resolución.

Por su parte, la defensa de Jaime pidió que se confirme íntegramente el fallo dictado por Ricardo Moine. Los abogados defensores sostuvieron que los hechos investigados ocurrieron en el marco de una discusión de pareja que derivó en agresiones mutuas y reiteraron que las lesiones constatadas en ambos protagonistas demuestran que se trató de un episodio recíproco y no de una agresión unilateral.

En esa línea, remarcaron que durante el juicio quedó acreditado que existió una confrontación entre ambas partes y que el juez de Flagrancia valoró correctamente la prueba producida antes de concluir que no existían elementos suficientes para dictar una condena contra el empresario.

La causa tuvo una importante repercusión pública desde que fue presentada la denuncia. La expareja de Jaime aseguró haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas, mientras que el empresario negó haber cometido los hechos que se le atribuyen. Esa controversia fue analizada durante el juicio oral que culminó con la absolución dictada por Moine.

Ahora la definición quedó en manos de Eduardo Raed. El magistrado deberá analizar los agravios planteados por el Ministerio Público Fiscal, los fundamentos de la sentencia absolutoria y los argumentos expuestos por la defensa para resolver el futuro del expediente.

En términos procesales, el juez cuenta con tres alternativas. La primera es confirmar la sentencia de Ricardo Moine y dejar firme la absolución del empresario. La segunda consiste en anular el fallo y ordenar la realización de un nuevo juicio para que otro magistrado vuelva a analizar la prueba y dicte una nueva resolución.

La tercera posibilidad, impulsada por la Fiscalía durante la audiencia, es que el propio tribunal de Impugnación revoque la absolución y condene a Jaime al considerar que las pruebas reunidas durante el debate son suficientes para acreditar los hechos denunciados por la víctima.

La resolución será determinante para el futuro judicial del caso. De ella dependerá si la absolución queda firme, si el proceso debe volver a desarrollarse desde una nueva instancia de juicio o si finalmente se modifica el fallo de primera instancia y se dicta una condena contra el empresario sanjuanino.