La calificadora de riesgo FIX SCR (afiliada local de Fitch Ratings) advirtió que la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 provocará un aumento en la cobertura en divisas de empresas y ahorristas, ejerciendo una fuerte presión sobre el tipo de cambio y las reservas del Banco Central.

De acuerdo con el informe firmado por el analista Juan Garriga, incluso en el escenario base que prevé la reelección de Javier Milei sin sobresaltos, el dólar oficial cerraría el 2027 en $2.071 (un alza del 26,5% respecto de 2026), mientras que en un escenario alternativo de debilidad política del oficialismo, la divisa podría trepar hasta los $2.256, con una inflación proyectada del 26,6%.

Ante la previsión de mayor tensión cambiaria, la consultora anticipa que el Gobierno nacional se verá obligado a endurecer la política monetaria y subir la tasa de interés para absorber pesos y desincentivar la compra de dólares.

Bajo el escenario de continuidad, la tasa TAMAR promediaría un 26,8% anual durante 2027, con picos en los meses de mayor volatilidad electoral, mientras que en la hipótesis de un oficialismo debilitado, la tasa promedio se elevaría al 33% para intentar contener la fuga de reservas.

La advertencia de FIX coincide con el comportamiento que ya muestran los mercados financieros, donde la incertidumbre política comenzó a pesar sobre la cotización de los activos argentinos.

Según la consultora GMA, el riesgo país se ubica en torno a los 500 puntos básicos —muy por encima de los 137 puntos promedio de los mercados emergentes—, tras haber tocado un piso de 400 a 426 puntos entre junio y julio. Este estancamiento responde a que los inversores consideran que la mejora de los indicadores macroeconómicos ya fue absorbida por el mercado y que el calendario electoral pasa a ser el principal factor de riesgo.

Asimismo, la firma Cohen identificó un distanciamiento en el rendimiento de los títulos de deuda soberana según su fecha de vencimiento: mientras que el bono AO27 rinde un 7,1%, el bono AO28 asciende al 10,5%, reflejando la sobretasa que exige el mercado para mantener posiciones tras los comicios.

Esta desconfianza complica el programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, quien volvió a suspender la emisión del Bonar 2029 debido a que una nueva colocación requeriría convalida tasas cercanas al 9,7%, un costo que el Palacio de Hacienda se niega a asumir mientras enfrenta el desafío de acumular divisas antes del inicio del año electoral.