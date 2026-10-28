El senador brasileño Flávio Bolsonaro rompió el silencio este miércoles 28 de octubre, después de abandonar Brasil y trasladarse a Estados Unidos junto a su familia, tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. A través de una extensa carta, el dirigente negó haberse fugado de su país, denunció una supuesta persecución política y anunció que encabezará la oposición desde territorio estadounidense.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro difundió el comunicado luego de arribar a Miami, tras realizar un recorrido que incluyó su paso por Argentina. En el documento también agradeció al presidente Javier Milei y a su par estadounidense, Donald Trump, por el respaldo recibido.

"Antes que nada, quería agradecer al Presidente Milei por su valentía, sentido de justicia y legalidad, al Presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme", expresó el excandidato presidencial.

Uno de los puntos centrales de la carta fue su explicación sobre los motivos que lo llevaron a abandonar Brasil. Bolsonaro rechazó que su salida estuviera relacionada con un intento de escapar de la Justicia y aseguró que tomó la decisión para proteger a su familia.

"Quiero dejar claro: no huí de Brasil, salí por Brasil", sostuvo el senador, quien afirmó que desde Estados Unidos podrá continuar con su actividad política sin las restricciones que, según denunció, enfrenta la oposición brasileña.

En ese sentido, aseguró que no existe una orden de detención en su contra y calificó las actuaciones judiciales como una persecución política. Sus declaraciones se producen en medio de una investigación judicial vinculada con presuntas irregularidades financieras, en la que el dirigente niega haber cometido delitos.

Bolsonaro también volvió a desconocer el resultado del balotaje del domingo 25 de octubre. En su comunicado denunció un supuesto fraude electoral y cuestionó la intervención del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral durante los comicios, aunque no presentó pruebas que acreditaran sus acusaciones.

En la primera versión del documento, el senador llegó a presentarse como el verdadero presidente electo de Brasil. Sin embargo, posteriormente modificó esa expresión y se definió como líder del país. Pese a la corrección, mantuvo sus cuestionamientos contra la victoria de Lula.

Otro de los anuncios importantes fue su decisión de continuar al frente del espacio opositor desde Estados Unidos. Bolsonaro aseguró que mantendrá el contacto con legisladores, gobernadores y dirigentes de su sector político para organizar los próximos pasos.

"Lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes allá no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr", manifestó.

Además, adelantó que durante los próximos días comenzará a dirigirse regularmente a la población brasileña y presentará una estrategia para movilizar a sus seguidores mediante acciones que definió como pacíficas y legítimas.

En el tramo final de su carta, el excandidato hizo un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la situación política brasileña y volvió a cuestionar el funcionamiento de las instituciones de su país.

Su pronunciamiento se conoció en medio de la tensión diplomática generada por su salida de Brasil a través de Argentina y su posterior llegada a Estados Unidos. Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei manifestó su intención de preservar las relaciones comerciales con Brasil, pese a las diferencias políticas entre ambos mandatarios.