Flávio Bolsonaro llegó a Miami, Estados Unidos, este miércoles 28 de octubre, luego de viajar en un avión privado que despegó desde Puerto Iguazú, en Misiones, y realizó una escala en Guayaquil, Ecuador. El senador brasileño arribó acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas, después de abandonar Brasil en medio de la controversia por su situación judicial.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en el área metropolitana de Miami, durante la mañana. Según los reportes publicados por medios brasileños y argentinos, el vuelo llegó a destino alrededor de las 9.30, hora local de Florida.

El avión utilizado fue un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la compañía Baires Fly. La aeronave había permanecido en el aeropuerto de Puerto Iguazú desde el lunes por la noche y despegó durante la madrugada del miércoles.

La ruta del avión desde Argentina hasta Estados Unidos

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia el martes 27 de octubre, a las 22.50, por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú.

Cuarenta minutos después, a las 23.30, los cuatro abordaron el avión privado en el aeropuerto misionero. Según el plan de vuelo presentado ante las autoridades, el destino inicial era Guayaquil, Ecuador.

La aeronave despegó a las 0.21 del miércoles y se dirigió hacia el norte, sobrevolando territorio paraguayo. En Guayaquil realizó una escala técnica para cargar combustible y luego continuó hacia Miami. De acuerdo con las reconstrucciones periodísticas, el recorrido evitó el espacio aéreo brasileño.

Migraciones informó que los integrantes de la familia presentaron documentación válida para ingresar a la Argentina y que el procedimiento se registró sin incidentes.

El viaje se produjo en medio de una disputa judicial

La salida de Bolsonaro de Brasil generó repercusiones porque se produjo después de que la Justicia brasileña ordenara cancelar sus pasaportes diplomáticos y le impusiera restricciones para abandonar el país, en el marco de causas judiciales que enfrenta.

La llegada a Miami también se produjo mientras el Gobierno de Donald Trump comunicaba que otorgaría visas al senador y a sus familiares. El destino estadounidense había sido mencionado en las versiones sobre el viaje, aunque el plan de vuelo registrado en Argentina indicaba inicialmente a Guayaquil.

El recorrido entre Puerto Iguazú, Ecuador y Florida permitió reconstruir el traslado que, durante varias horas, estuvo rodeado de versiones contradictorias sobre el paradero del dirigente brasileño.