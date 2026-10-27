El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil a través de la frontera con Argentina y tenía previsto viajar a Estados Unidos en un avión privado desde Puerto Iguazú, Misiones. La información fue publicada este martes 27 de octubre por el portal Infobae, aunque la supuesta salida no fue confirmada oficialmente y fue desmentida por un colaborador cercano del dirigente.

Según la publicación, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro habría cruzado hacia territorio argentino utilizando su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú, habría abordado un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. La partida del vuelo estaba prevista para las 2 de la madrugada de este martes.

El episodio generó repercusiones porque se produjo pocas horas después de que el senador denunciara que la Justicia brasileña le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido salir del país.

Un aliado negó que haya abandonado el país

Rogério Marinho, senador y coordinador general de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, negó que el dirigente haya salido de Brasil. Consultado por el portal Metrópoles, respondió de manera tajante: “No salió”.

En paralelo, la Policía Federal brasileña comenzó a consultar a las autoridades argentinas para verificar si el senador ingresó al país vecino o utilizó algún aeropuerto argentino para viajar al exterior. Hasta el momento, las averiguaciones no habían confirmado que hubiera atravesado un puesto migratorio regular.

La denuncia por la restricción judicial

El lunes, Flávio Bolsonaro había afirmado que agentes de la Policía Federal lo notificaron de una orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Según su relato, debía entregar sus pasaportes y tenía prohibido abandonar Brasil.

El senador cuestionó la medida y aseguró que cumpliría con la entrega de los documentos mientras se defendía por las vías legales. También negó que tuviera intención de dejar el país.

La orden se enmarca en un contexto de investigaciones por presunto lavado de dinero y otras irregularidades financieras en las que el legislador figura mencionado. Flávio Bolsonaro rechaza las acusaciones.

La supuesta salida al exterior se conoció después de que Bolsonaro perdiera las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras las versiones sobre el viaje siguen sin confirmación oficial, las autoridades brasileñas buscan determinar si el senador cruzó la frontera argentina y si llegó a abordar el avión mencionado en la publicación.