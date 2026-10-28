El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó este martes 27 de octubre a Miami, Estados Unidos, acompañado por su esposa y sus dos hijas, después de abandonar Brasil tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Según informaron medios brasileños, el excandidato presidencial fue recibido por su hermano Eduardo Bolsonaro, quien viajó especialmente desde Texas para reencontrarse con su familia.

La llegada se produjo en medio de una controversia judicial, debido a que el Supremo Tribunal Federal (STF) había ordenado que el senador entregara sus pasaportes y permaneciera en territorio brasileño. Sin embargo, el dirigente del Partido Liberal (PL) no cumplió con el plazo establecido y salió del país.

De acuerdo con los diarios brasileños O Globo y Metrópoles, Eduardo Bolsonaro se trasladó hasta Florida junto a su esposa e hijos para recibir a Flávio. El encuentro ocurrió apenas dos días después del balotaje presidencial, en el que Lula consiguió la reelección.

En paralelo, el gobierno de Donald Trump confirmó que concederá visas al senador y a sus familiares. Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense aseguró que se les permitirá ingresar al país, aunque no brindó precisiones sobre el tipo de autorización migratoria ni sobre el tiempo que podrán permanecer allí.

La salida de Brasil estaba preparada antes de las elecciones

Leonardo Rodrigues de Jesús, primo de Flávio Bolsonaro, confirmó en diálogo con TN que el excandidato presidencial se encontraba en territorio estadounidense. "Se encuentra seguro en Estados Unidos", expresó el familiar, quien además reveló que el viaje había sido organizado como una alternativa ante una posible derrota electoral. "Ya estaba organizado, era un plan B", sostuvo.

Según explicó, el senador habría utilizado un pasaporte italiano para abandonar Brasil. Flávio cuenta con ciudadanía italiana desde 2023, lo que le permite disponer de documentación emitida por ese país.

La decisión de viajar sorprendió dentro del Partido Liberal, debido a que el propio Bolsonaro había manifestado su intención de permanecer en Brasil para reorganizar la oposición. Incluso, tenía previsto reunirse el próximo martes con diputados y senadores de su espacio político para coordinar futuras movilizaciones.

De acuerdo con las versiones difundidas por la prensa brasileña, el dirigente también evalúa ofrecer una conferencia de prensa este miércoles en Washington para explicar los motivos de su salida.

La Justicia brasileña había ordenado entregar sus pasaportes

La controversia comenzó después de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dispusiera la cancelación de los pasaportes brasileños de Flávio Bolsonaro, incluidos los diplomáticos.

La resolución, dictada el lunes 26 de octubre, también le otorgó un plazo de 24 horas para entregar cualquier documentación de viaje correspondiente a otra nacionalidad.

Sin embargo, el senador no cumplió con la disposición y abandonó el país. La medida judicial se encuentra vinculada con investigaciones por presuntos hechos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, acusaciones que el dirigente rechaza.

La situación generó nuevas tensiones entre la familia Bolsonaro y las autoridades judiciales brasileñas, mientras continúa la incertidumbre sobre las consecuencias legales de su salida.

Por el momento, el gobierno estadounidense confirmó que facilitará el ingreso de Flávio y sus familiares, aunque no anunció públicamente la concesión de asilo político. Mientras tanto, el excandidato permanece en Estados Unidos, donde se espera que brinde explicaciones sobre su decisión de abandonar Brasil.