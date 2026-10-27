La Policía Federal de Brasil desplegó un operativo para establecer si el senador Flávio Bolsonaro abandonó el país pese a una orden judicial que le prohíbe salir del territorio brasileño. Los efectivos rodearon su vivienda en Brasilia y reforzaron los controles en distintos pasos fronterizos, mientras las autoridades intentan determinar su paradero.

La investigación se activó luego de que el legislador no entregara los pasaportes dentro del plazo establecido por la Justicia. La medida había sido ordenada por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una causa que involucra al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Según informó TN este martes 27 de octubre, la Policía Federal sospecha que Flávio podría haber salido de Brasil. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente que haya cruzado la frontera ni que se encuentre en otro país.

El avión retenido en Puerto Iguazú

Una de las líneas de investigación apunta a un avión privado que aterrizó en Puerto Iguazú, Misiones, y cuya salida quedó demorada. La aeronave, un Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly, había llegado desde Aeroparque y tenía previsto partir durante la madrugada con cuatro pasajeros.

La sospecha surgió a partir de versiones que indicaban que Flávio Bolsonaro podría haber cruzado por tierra desde Brasil hacia la Argentina para abordar el vuelo con destino a Estados Unidos. No obstante, esa hipótesis no fue confirmada.

Desde el Gobierno argentino aseguraron que no existen registros migratorios de ingreso del senador. Además, se inspeccionó la aeronave y se revisó la documentación correspondiente. Las autoridades brasileñas, por su parte, verifican los movimientos en los pasos fronterizos y los vuelos entre ambos países.

La orden judicial y la entrega de los pasaportes

Flávio Bolsonaro había informado el lunes que la Policía Federal le exigió entregar sus pasaportes por orden del juez Alexandre de Moraes. El senador aseguró que cumpliría con la disposición y negó que tuviera intención de abandonar Brasil.

“Voy a entregar mis pasaportes y a defenderme de esta aberración”, sostuvo en un video difundido en redes sociales. Sin embargo, el plazo de 24 horas venció sin que se confirmara la entrega de los documentos. Según Reuters, los pasaportes fueron posteriormente cancelados.

La medida judicial también le prohíbe mantener contacto directo o indirecto con el abogado y empresario Willer Tomaz, investigado junto con el senador por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión de divisas. Flávio niega haber cometido irregularidades.

Un paradero que todavía no fue confirmado

La Policía Federal brasileña revisa los registros de frontera para determinar si el senador salió del país por un paso no registrado oficialmente. Según el diario brasileño Folha de S.Paulo, las verificaciones iniciales no encontraron constancias de que hubiera cruzado regularmente hacia la Argentina.

Además, aliados políticos del legislador negaron que haya abandonado Brasil. Por su parte, las autoridades argentinas sostuvieron que no tienen registros de su ingreso.

Por ahora, la posible salida hacia Estados Unidos continúa siendo una hipótesis bajo investigación. El operativo policial busca establecer dónde está Flávio Bolsonaro y determinar si incumplió la prohibición judicial de salir del territorio brasileño.