Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro en el balotaje que definirá al próximo presidente de Brasil y pidió un cambio en el rumbo político del país. El candidato de la ultraderecha se enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en una segunda vuelta en la que cerca de 160 millones de personas están habilitadas para sufragar.

“Llegó el momento de cambiar. Brasil no soporta más cuatro años de la manera de cómo están las cosas ahora, entonces no hay por qué seguir insistiendo con esto”, afirmó el postulante del Partido Liberal después de emitir su voto. Además, sostuvo que la esperanza se convirtió en miedo para los brasileños y llamó a los ciudadanos a participar de la elección.

Las críticas de Flávio Bolsonaro al gobierno de Lula

Durante sus declaraciones, el candidato opositor cuestionó la situación que atraviesa Brasil y aseguró que, en los últimos cuatro años, “todo el mundo empeoró”. En ese sentido, apuntó contra la inseguridad y las dificultades económicas para argumentar que el país necesita modificar el rumbo.

“Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer”, expresó Bolsonaro, quien buscó transmitir un mensaje de confianza a sus seguidores durante una jornada clave para la política brasileña. El aspirante a la presidencia planteó que no se puede insistir en lo que considera un error y convocó a los votantes a respaldar su propuesta en las urnas.

Cómo fue la votación del candidato opositor

Bolsonaro llegó a votar unos veinte minutos después de la apertura de las mesas en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro. Vestido con una camisa amarilla de manga corta y un adhesivo con el número 22, que identifica a su candidatura, concurrió acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, bajo un fuerte operativo de seguridad y en medio de la lluvia.

La votación representa un momento decisivo para el candidato liberal, que busca derrotar a Lula da Silva y llegar a la presidencia de Brasil. El resultado de la segunda vuelta definirá el futuro político del país y el rumbo que tomará durante los próximos cuatro años.