El eje de la nota será el hallazgo de dinero oculto en un oso de peluche y cocaína escondida debajo de una bañera, dos detalles llamativos del operativo que permitió desarticular una presunta banda narco en el barrio porteño de Floresta. Voy a mantener la información policial atribuida y distinguir los hechos

Un operativo policial en el barrio porteño de Floresta dejó al descubierto una serie de escondites utilizados presuntamente por una organización dedicada al narcotráfico. Entre los hallazgos más llamativos se encontraron millones de pesos ocultos dentro de un oso de peluche y cocaína escondida debajo de una bañera.

La modalidad utilizada para ocultar el dinero y la droga llamó la atención por los lugares elegidos para intentar evitar que los elementos fueran descubiertos.

Dinero escondido en un peluche y droga bajo una bañera

Según la información difundida, los investigadores encontraron dinero en efectivo dentro de un oso de peluche, mientras que la cocaína estaba escondida debajo de una bañera.

Los hallazgos formaron parte de un operativo contra una presunta banda narco en Floresta. Sin embargo, no fue posible verificar el contenido completo de la publicación original para confirmar la cantidad exacta de dinero, el volumen de cocaína incautada, el número de detenidos y los detalles de la investigación judicial.

La causa busca determinar las responsabilidades de las personas involucradas y establecer el alcance de las maniobras investigadas.