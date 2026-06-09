Flybondi acordó suspensiones de personal mientras opera con solo tres aviones

Flybondi alcanzó un principio de acuerdo con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) para implementar suspensiones rotativas de personal mientras atraviesa una crisis operativa que dejó a la compañía funcionando con apenas tres aviones de una flota total de 13 aeronaves.

El entendimiento, que todavía debe ser homologado por la Secretaría de Trabajo, contempla suspensiones colectivas con una garantía del 70% de los ingresos para los trabajadores afectados. La medida busca sostener la operación de la empresa hasta que pueda recomponer la disponibilidad de aviones.

La aerolínea tiene como objetivo aumentar progresivamente la cantidad de aeronaves activas y llegar a ocho aviones operativos en el corto plazo. En las últimas semanas, la situación se agravó con nuevas cancelaciones y demoras, al punto de que la empresa llegó a operar con una sola aeronave en Aeroparque.

Además de las suspensiones acordadas con el gremio, Flybondi redujo su estructura laboral. Según fuentes del sector, actualmente cuenta con alrededor de 1.200 empleados, luego de que unos 300 trabajadores aceptaran retiros voluntarios ofrecidos por la compañía.

La crisis también alcanzó a la conducción de la aerolínea. En las últimas semanas se produjeron salidas de directivos y habría dejado su cargo Paz Lovisolo, quien había asumido como CEO en febrero pasado. La gestión operativa quedó bajo la órbita de Leonel Dopazo, gerente de Operaciones.

Flybondi comenzó a operar en Argentina en 2018 y fue una de las empresas que impulsó el crecimiento del mercado low cost en el país. En 2025 modificó su control accionario: el fondo Cartesian dejó de ser su principal inversor y fue reemplazado por COC Global Enterprise, liderada por Leonardo Scatturice.

La nueva gestión había anunciado en diciembre pasado un plan de expansión que incluía la incorporación de 35 aviones Airbus y Boeing durante los próximos cuatro años, con el objetivo de aumentar la flota un 230%. Sin embargo, los meses siguientes estuvieron marcados por dificultades para incorporar aeronaves alquiladas y un alto nivel de cancelaciones.

Según datos de la consultora Adventus, entre junio de 2025 y mayo de 2026 Flybondi canceló más de 2.500 vuelos y afectó a más de 350.000 pasajeros. En mayo, la compañía registró una puntualidad del 26,64% y una tasa de cancelaciones del 46,93% de los vuelos programados.

En comparación, durante el mismo período Aerolíneas Argentinas alcanzó una puntualidad del 89,77% y una tasa de cancelación del 0,56%, mientras que JetSmart registró una puntualidad del 90,13% y cancelaciones del 0,32%.