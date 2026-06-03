Flybondi canceló vuelos, acumula deudas y solo opera con dos aviones

La crisis de Flybondi sigue escalando y ya impacta de lleno en su capacidad para sostener la operación diaria. La aerolínea low cost funciona actualmente con apenas 2 aviones activos y, durante las últimas horas, incluso llegó a operar en el Aeroparque Jorge Newbery con una sola aeronave disponible. Como consecuencia, realizó apenas 4 vuelos y canceló otros 12, profundizando una situación que mantiene en alerta a pasajeros y al sector aerocomercial.

El deterioro operativo contrasta con el escenario que la compañía mostraba hace menos de dos años. En septiembre de 2024 desembarcó en San Juan como la primera aerolínea low cost en conectar la provincia con Aeroparque, con 4 frecuencias semanales y la promesa de ampliar la conectividad aérea del país. Sin embargo, hoy enfrenta una realidad muy distinta.

Las cancelaciones se acumulan. Según datos de la consultora Adventus, en los últimos meses ya superaron los 2.500 vuelos suspendidos, una situación que afectó a unos 350.000 pasajeros. La empresa atraviesa una de las etapas más delicadas desde su creación en 2018, en el marco de la expansión del modelo low cost impulsado durante la gestión de Mauricio Macri.

Actualmente, 11 aviones permanecen fuera de servicio. La mayoría de esas aeronaves se encuentran inmovilizadas por problemas de mantenimiento y por dificultades para afrontar pagos vinculados a contratos de leasing. La consecuencia también se refleja en los indicadores de desempeño: en mayo, la puntualidad de Flybondi fue de apenas 26,64%, mientras que el 46,93% de los vuelos programados terminó cancelado. En contraste, Aerolíneas Argentinas y JetSmart registraron niveles cercanos al 90% de puntualidad y cancelaciones inferiores al 1%.

La situación resulta aún más llamativa porque durante el verano la empresa había anunciado un ambicioso plan de expansión. En aquel momento proyectó incorporar hasta 35 aeronaves y aumentar un 230% el tamaño de su flota en los siguientes cuatro años. Hoy, ese objetivo parece muy lejano frente a las dificultades que enfrenta para sostener la operación actual.

A los problemas operativos se suman las complicaciones financieras. Fuentes del sector aseguran que 2 aviones enviados al exterior para tareas de mantenimiento no pudieron regresar al país debido a una deuda cercana a US$ 5,5 millones. Además, estiman que la compañía necesita al menos US$ 25 millones para recomponer parcialmente su funcionamiento y recuperar capacidad operativa.

La crisis también golpeó a la conducción de la empresa. Hace 10 días dejó la compañía Mauricio Sana, quien estuvo más de siete años al frente de Flybondi. En febrero ya había abandonado el cargo de CEO, posición que quedó en manos de Paz Lovisolo, actual presidenta de la aerolínea. Sana había pasado a desempeñarse como vicepresidente y, paralelamente, asumió como CEO de OCA tras la adquisición de esa firma por parte del grupo empresario liderado por Leonardo Scatturice.

El cambio de autoridades llegó después de la venta concretada en junio de 2025, cuando ingresó como propietario el fondo COC Global Enterprise. Mientras tanto, la empresa continúa reduciendo costos. En los últimos días se produjeron nuevas salidas de trabajadores, en gran parte vinculadas al plan de retiros voluntarios abierto en marzo como parte de lo que la compañía definió como un proceso de “rediseño organizacional”.