Flybondi atraviesa uno de los momentos más críticos de su operación. Según informó La Nación, la aerolínea low cost lleva 12 días sin realizar vuelos y este martes 18 de agosto sumó un nuevo inconveniente: su página web dejó de funcionar y comenzó a mostrar un error 504, que impedía realizar consultas, comprar pasajes o gestionar reservas.

La paralización comenzó el 6 de agosto y profundizó una sucesión de cancelaciones, demoras y dificultades operativas que durante este año también tuvieron impacto directo en San Juan.

En la provincia, un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE entre abril, mayo y junio sobre la programación de la compañía ya había mostrado una fuerte irregularidad en el servicio: cerca del 45% de los vuelos que debían despegar desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento terminaron cancelados. En términos simples, prácticamente uno de cada dos servicios analizados con salida desde San Juan no llegó a concretarse.

El problema tampoco se limitaba a las cancelaciones. Entre los vuelos que sí operaron se detectaron reiteradas demoras, algunas de varias horas, un escenario que anticipaba las dificultades que actualmente atraviesa la compañía a nivel nacional.

Más de 2.000 vuelos cancelados

Flybondi acumula durante 2026 alrededor de 2.400 vuelos cancelados y unos 383.000 pasajeros afectados, de acuerdo con datos recopilados por el sitio especializado Failbondi.

La actual interrupción tampoco es un episodio aislado. Durante julio, la empresa permaneció cerca de dos semanas sin operar y luego retomó parcialmente sus servicios con una flota muy reducida. Apenas unas semanas después volvió a quedar paralizada.

Las dificultades también alcanzaron las operaciones internacionales. La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil restringió la venta de pasajes de Flybondi después de registrar un fuerte nivel de incumplimientos. Durante buena parte de julio, la compañía canceló cerca del 80% de los vuelos previstos en ese país.

Deudas, embargos y reclamos laborales

A la crisis operativa se sumaron problemas financieros. ARCA inició ejecuciones fiscales contra Flybondi por deudas tributarias y la Justicia dispuso embargos sobre cuentas de la empresa. En cinco expedientes, el capital reclamado ronda los $1.525 millones.

La aerolínea también enfrenta reclamos de trabajadores y exempleados. De acuerdo con información publicada por el medio nacional, existen salarios y parte del aguinaldo pendientes de pago, mientras más de 700 exempleados reclaman indemnizaciones y acuerdos de retiro.

Mientras la compañía intenta atravesar la crisis, la incertidumbre alcanza a los pasajeros que todavía tienen pasajes comprados. Para San Juan, sin embargo, los problemas no son nuevos: el antecedente reciente muestra que la irregularidad del servicio ya había dejado a cerca de la mitad de las partidas programadas sin despegar.