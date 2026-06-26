Flybondi volvió a cancelar el vuelo a San Juan y crece la crisis operativa de la aerolínea

La situación de Flybondi sumó un nuevo capítulo de incertidumbre para los pasajeros sanjuaninos. Luego de cancelar todos sus vuelos durante el jueves, la aerolínea low cost volvió a suspender este viernes el servicio que conectaba Buenos Aires con San Juan, pese a que había anunciado que retomaría sus operaciones con normalidad.

El vuelo entre el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento estaba previsto para este viernes al mediodía, pero finalmente figuró como cancelado en los canales oficiales de la compañía. La suspensión se produjo un día después de que la empresa dejara en tierra los 11 vuelos programados debido a que sus tres aeronaves activas quedaron fuera de servicio.

La compañía atraviesa una compleja situación operativa, marcada por problemas de mantenimiento y dificultades vinculadas a los contratos de leasing de sus aviones. Según trascendió, nueve aeronaves permanecen actualmente fuera de servicio, mientras que otras unidades enviadas al exterior para controles técnicos todavía no regresaron al país.

A este escenario se sumaron en las últimas semanas inconvenientes relacionados con el abastecimiento de combustible, producto de demoras en los pagos a proveedores, lo que profundizó las dificultades para sostener la programación habitual de vuelos.

La crisis también generó consecuencias judiciales. Una denuncia penal busca establecer si la empresa continuó vendiendo pasajes pese a no contar con capacidad operativa suficiente para garantizar los servicios contratados. El planteo se basa en un informe de la consultora Adventus, que registró más de 2.500 cancelaciones y unos 350.000 pasajeros afectados durante el último año.

En paralelo, exempleados de la aerolínea mantienen reclamos por indemnizaciones y retiros voluntarios acordados meses atrás. Los trabajadores aseguran que todavía esperan respuestas sobre el cumplimiento de esos compromisos.

La situación tuvo además impacto en la conducción de la empresa. Tras la llegada del fondo COC Global Enterprise, encabezado por Leonardo Scatturice, Flybondi atravesó cambios en su estructura directiva, con la salida del histórico CEO Mauricio Sana y posteriormente de Paz Lovisolo.

En San Juan, el impacto de la crisis ya se venía observando. Un relevamiento de las operaciones entre marzo y mayo indicó que la compañía canceló cerca del 45% de los vuelos previstos desde la provincia, una tendencia que ahora derivó en nuevas suspensiones y complicaciones para los pasajeros.