La próxima Fiesta Nacional del Sol contará con artistas nacionales, aunque sus nombres solo serán anunciados cuando los contratos estén firmados. Así lo confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quien también aseguró que esas presentaciones se cubrirán con aportes privados y la recaudación por entradas.

“Nacionales seguro va a haber”, afirmó Romero durante la entrevista en el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV. Sin embargo, aclaró que el Gobierno mantendrá cautela durante las negociaciones para evitar anunciar presentaciones que luego no puedan concretarse.

El funcionario explicó que puede existir interés de ambas partes y un acuerdo previo, pero que diferentes circunstancias pueden impedir la contratación. También señaló que anunciar anticipadamente a un artista podría modificar las condiciones económicas de la negociación.

“Yo tengo mi cabecita de abogado y hasta que no tenga el contrato firmado, nada. Es una cuestión de tener cuidado, de ser responsable”, expresó.

Cómo se financiarán los espectáculos

El ministro aseguró que los artistas nacionales, parte de los artistas locales y el escenario se solventan con recursos provenientes del sector privado y la venta de entradas.

“Todo lo que son artistas nacionales lo pagamos con los privados. Inclusive lo que es escenario, todo lo que se da dentro del estadio se paga con privados”, afirmó.

Romero mencionó entre las fuentes de financiamiento los patrocinios empresariales, la taquilla y el alquiler de espacios a gastronómicos, emprendedores y compañías que participan de la feria. El objetivo, indicó, es que la celebración sea “lo más autosustentable posible”.

El aporte del Estado

La Provincia, en cambio, afronta los servicios de seguridad y salud, el operativo policial y las obras de infraestructura necesarias para desarrollar la fiesta. Romero sostuvo que esas intervenciones quedan incorporadas al predio de la Ciudad Deportiva y no son estructuras destinadas únicamente al evento.

Pese a explicar el esquema, el ministro no precisó el costo total de la última edición ni detalló cuánto aportaron los privados, cuánto se recaudó por entradas y cuál fue el desembolso realizado por el Estado.

Romero reconoció que comunicar esos montos puede generar cuestionamientos en el actual contexto económico, pero aseguró que “el gran porcentaje” de los gastos de la fiesta es cubierto por el sector privado.