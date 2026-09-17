La Asociación Uruguaya de Fútbol publicó la primera lista de convocados de Diego Forlán como entrenador de la Selección mayor de Uruguay. El nuevo técnico había reservado previamente a 46 futbolistas y finalmente seleccionó a 26 para los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India.

Entre las novedades aparecen Thiago Cardozo y Juan Rodríguez, quienes podrían hacer su debut con la Celeste a nivel de la selección mayor. En cambio, Luis Suárez no había aparecido entre los reservados y tampoco forma parte de esta primera convocatoria.

Cambios respecto al Mundial

De los 26 jugadores que había convocado Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, solamente cinco no habían sido reservados inicialmente por Forlán. Ellos fueron Sergio Rochet, Fernando Muslera, Matías Viña, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz.

Finalmente, cuatro futbolistas que habían sido reservados no aparecen en la primera lista del nuevo entrenador. Se trata de Santiago Bueno, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez y Agustín Canobbio.

Los convocados

La lista está integrada por tres arqueros, diez defensores, nueve mediocampistas y cuatro delanteros. Entre los nombres aparecen Santiago Mele, Ronald Araújo, José María Giménez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

También fueron convocados Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Rodrigo Zalazar, Martín Satriano, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas. Forlán comenzará así su ciclo con una lista de 26 futbolistas para los próximos compromisos internacionales.