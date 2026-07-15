La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra llevó a algunas provincias a tomar medidas especiales para que los trabajadores estatales puedan seguir el encuentro de la Selección argentina.

Hasta el momento, Formosa fue la única provincia que decretó asueto administrativo, mientras que Chaco habilitó una justificación excepcional de inasistencias para los empleados públicos que tengan tareas durante el horario del partido.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles desde las 16 en Atlanta, Estados Unidos, por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

Formosa decretó asueto desde las 15hs

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, firmó junto al ministro de la Jefatura de Gabinete provincial, Antonio Ferreira, el Decreto N°140, mediante el cual se estableció asueto administrativo a partir de las 15 en todo el territorio provincial.

La medida invitó a adherir a los municipios y comisiones de fomento, además de los poderes Legislativo y Judicial, y a las instituciones bancarias públicas y privadas con sede en la provincia.

El decreto justificó la decisión al señalar que la Selección argentina disputaría un partido correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, organizado por la FIFA, considerado “el torneo deportivo de fútbol más importante a nivel mundial”.

El texto también destacó que el encuentro frente a Inglaterra se jugaría en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, a las 16, y consideró “oportuno declarar asueto administrativo” desde una hora antes del inicio del partido.

Chaco permitirá justificar la inasistencia

En Chaco, la decisión fue diferente. El gobierno encabezado por Leandro Zdero no decretó asueto, pero autorizó una justificación excepcional para los empleados estatales que no puedan asistir a sus puestos por coincidir su horario laboral con el partido.

La medida quedó establecida mediante el Memorándum N°3, firmado por el secretario General de la Gobernación, Julio Ferro.

El documento habilitó a los trabajadores de las distintas secretarías y ministerios a justificar su ausencia durante el turno vespertino, siempre que sus tareas coincidan con el desarrollo del encuentro.

La resolución aclaró que cada responsable de área deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y mantener el funcionamiento de las actividades que no puedan interrumpirse.

Además, el gobierno chaqueño invitó a los organismos descentralizados, autárquicos y empresas del Estado a adoptar medidas similares dentro de sus respectivas competencias.

El resto de las provincias no anunció medidas especiales

Por el momento, no se informaron decretos de asueto general en otras provincias por la semifinal del Mundial 2026. Las decisiones adoptadas quedaron concentradas en Formosa, con suspensión de actividades administrativas, y Chaco, con un régimen excepcional para justificar ausencias.

El partido entre Argentina e Inglaterra generó una gran expectativa en todo el país y llevó a distintas administraciones a buscar mecanismos para compatibilizar la jornada laboral con uno de los encuentros más esperados del torneo.