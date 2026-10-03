La Fórmula 1 confirmó cómo será el cierre de la temporada 2026 pese a la tensión que atraviesa Medio Oriente. Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, ratificó que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi se disputarán en las fechas previstas y serán los encargados de cerrar el campeonato.

“Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos GP serán en Qatar y Abu Dhabi. Esta es la dirección que hemos tomado”, aseguró Domenicali en declaraciones a Sky.

De esta manera, el calendario oficial mantiene al Gran Premio de Qatar para el 27 al 29 de noviembre, mientras que Abu Dhabi será la última competencia del año, entre el 4 y el 6 de diciembre.

La alternativa que había preparado la categoría

La situación en Medio Oriente había generado dudas sobre la posibilidad de disputar las dos carreras finales. Por ese motivo, la Fórmula 1 había analizado distintos escenarios para evitar que el campeonato quedara sin un cierre si las condiciones de seguridad impedían viajar a la región.

Entre las alternativas apareció el circuito de Imola, en Italia. La pista incluso avanzó con preparativos para estar en condiciones de recibir una eventual carrera, aunque finalmente la F1 ratificó las sedes originales.

Domenicali ya había explicado que, si Qatar y Abu Dhabi no podían realizarse, la intención era llevar el cierre de la temporada a Europa. Imola figuraba entre las opciones consideradas.

Así queda el tramo final del campeonato

Después del Gran Premio que se disputa este fin de semana, en Malasia, la Fórmula 1 continuará con las carreras de Singapur, Estados Unidos, México, Brasil y Las Vegas.

Luego llegará el tramo final con Qatar y Abu Dhabi, que mantienen sus lugares como las dos últimas fechas del campeonato.

Calendario restante de 2026:

Singapur: 9 al 11 de octubre.

Estados Unidos: 23 al 25 de octubre.

México: 30 de octubre al 1 de noviembre.

Brasil: 6 al 8 de noviembre.

Las Vegas: 19 al 21 de noviembre.

Qatar: 27 al 29 de noviembre.

Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre.

Por ahora, entonces, la Fórmula 1 mantiene el cierre previsto originalmente. La alternativa europea queda como un plan de contingencia ante un eventual cambio en las condiciones de la región.