El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que Buenos Aires busca firmar un contrato por un mínimo de cinco años para concretar el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina. La definición surgió durante una reunión de 40 minutos que mantuvo en San Pablo con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, en el marco del Gran Premio de Brasil.

El encuentro se realizó en el autódromo José Carlos Pace y contó con la participación del secretario de Deportes, Fabián Turnes, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Si bien todavía no hay una fecha confirmada, 2029 y 2030 aparecen como posibles ventanas para el regreso de la Máxima al Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El contrato que busca Buenos Aires

Macri explicó que la intención es alcanzar un acuerdo de largo plazo para garantizar la presencia de la categoría en el país. También reconoció que Buenos Aires compite con otros destinos que cuentan con estructuras financieras muy importantes.

“Estamos en condiciones de darle a la Fórmula 1 la certeza que necesita para un contrato de largo plazo”, sostuvo el jefe de Gobierno. Además, indicó que el objetivo es avanzar en las negociaciones y conseguir certezas sobre una futura fecha antes de marzo.

Las obras en el Autódromo Gálvez

Uno de los principales objetivos es completar la renovación del circuito porteño con las exigencias técnicas y de infraestructura que establece la Fórmula 1. El proyecto contempla modificaciones en el trazado, los paddocks y las condiciones de seguridad necesarias para recibir a la categoría.

Macri aseguró que los trabajos avanzan con un cronograma “levemente adelantado” y que el diseño incorporó los requerimientos planteados por la organización. También afirmó que Buenos Aires estará preparada si surge la posibilidad de ocupar un lugar en el calendario antes de lo previsto, incluso ante una eventual contingencia en 2027.

Las negociaciones y el posible regreso

Durante la reunión, Domenicali reconoció la pasión argentina por el automovilismo, según relató Macri. El mandatario porteño consideró que el encuentro representa una señal del compromiso de la Fórmula 1 con las gestiones que lleva adelante la Ciudad.

El próximo paso será continuar las conversaciones entre los equipos técnicos, financieros y legales. Por ahora, no existe un acuerdo firmado ni una fecha definida para el regreso de la categoría, aunque la intención es sostener las negociaciones para alcanzar un contrato de al menos cinco temporadas.