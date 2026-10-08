La Fórmula 1 se prepara para ingresar en la etapa más decisiva de la temporada 2026 y, aunque Kimi Antonelli parece tener el título cada vez más cerca, todavía son seis los pilotos que conservan posibilidades matemáticas de consagrarse campeones.

Después del Gran Premio de Bahréin, disputado excepcionalmente en el circuito de Sepang, en Malasia, quedaron siete Grandes Premios por delante y una carrera Sprint. Con los puntos que todavía están en juego, Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris y Max Verstappen continúan en carrera por el campeonato.

Antonelli, cada vez más cerca del título

El piloto italiano de Mercedes es el gran protagonista de la temporada. Con apenas 20 años, Antonelli acumula 320 puntos y le sacó 84 unidades a su compañero de equipo George Russell, que marcha segundo con 236.

La diferencia se amplió después de la última carrera, donde Antonelli terminó segundo y Russell debió abandonar a pocas vueltas del final por un problema de motor. El italiano, además, consiguió ocho victorias durante la temporada y Mercedes ganó 11 de las 16 carreras disputadas.

La matemática todavía mantiene abierta la definición, pero el panorama es claramente favorable para Antonelli. Incluso podría convertirse en campeón antes de la última carrera si consigue sostener su ventaja durante las próximas fechas.

Los seis que todavía tienen posibilidades

George Russell es el principal perseguidor. El británico suma 236 puntos y necesita descontar 84 unidades para alcanzar a su compañero. Su situación, sin embargo, se complicó todavía más porque deberá largar desde el fondo en Singapur debido a una penalización relacionada con el cambio de unidad de potencia.

Más atrás aparece Lewis Hamilton, que acumula 214 puntos con Ferrari. El siete veces campeón del mundo todavía tiene una posibilidad matemática, aunque necesita una combinación de resultados muy favorable para conseguir acercarse a Antonelli.

Charles Leclerc ocupa el cuarto lugar con 191 unidades. El otro piloto de Ferrari también sigue con vida en la lucha, aunque la distancia respecto del líder ya es considerable.

Norris y Verstappen, con una misión complicada

Lando Norris y Max Verstappen completan el grupo de seis candidatos. Ambos tienen 188 puntos y se encuentran empatados en la quinta posición del campeonato.

Para el piloto de McLaren, vigente campeón, la defensa de su corona se convirtió en una tarea especialmente difícil. Norris ganó dos carreras consecutivas en Países Bajos e Italia, pero el dominio de Antonelli durante buena parte del calendario le permitió al italiano construir una diferencia muy importante.

Verstappen, en tanto, llega con un impulso después de conseguir en Malasia su primera victoria de la temporada. El neerlandés también logró su primera pole del año en ese mismo circuito y busca aprovechar las últimas fechas para recortar la distancia.

Cuándo puede definirse el campeonato

La próxima cita será el Gran Premio de Singapur, que además tendrá la última carrera Sprint del calendario. Después quedarán las competencias de Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

La temporada todavía permite sumar una cantidad importante de puntos, por lo que ninguno de los seis quedó eliminado matemáticamente. Sin embargo, Antonelli parte con una ventaja que lo coloca como el máximo candidato a conseguir el primer campeonato mundial de su carrera.

El piloto de Mercedes incluso podría asegurarse el título antes del cierre del calendario si logra mantener el ritmo y sus principales perseguidores no consiguen descontar la diferencia. La pelea, por ahora, sigue abierta en los números, pero cada carrera reduce las posibilidades de quienes intentan evitar la consagración del joven italiano.