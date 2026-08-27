El Centro de Convenciones de San Juan se convirtió en el epicentro del debate sanitario regional durante la mañana de este miércoles 26 de agosto, al albergar el lanzamiento oficial de la VIII Jornada Regional Cuyo 2026 del Foro Latinoamericano Colaborativo de Calidad y Seguridad en Salud. Bajo el lema “Atención segura durante toda la vida. Cuidados seguros para las enfermedades no transmisibles”, el encuentro convocó a especialistas para trazar estrategias conjuntas que mejoren la calidad, la seguridad y la equidad de los sistemas de salud mediante el intercambio de conocimientos y experiencias concretas.

La meta principal del foro es aunar esfuerzos para consolidar una atención sanitaria centrada en las personas, con procesos eficientes que prioricen las acciones de valor y reduzcan los riesgos médicos.

Durante el acto de apertura, la doctora Viviana Rodríguez, integrante del Foro Colaborativo, rememoró los inicios de la organización hace 16 años, impulsada por la voluntad de expandir el crecimiento en calidad sanitaria en Argentina y la región latinoamericana. Subrayó el orgullo de participar desde el primer día en lo que definió como un "espacio blanco", una entidad abierta, sin banderas ni estructuras de autoridades rígidas, donde los roles se asumen de manera flexible frente a las necesidades.

El impacto local del evento fue destacado por el secretario de Planeamiento del Ministerio de Salud, doctor Gastón Jofre, quien celebró que San Juan sea sede por primera vez. Recordando ediciones anteriores en Mendoza, Jofre enfatizó la importancia de actuar para cometer el mínimo riesgo posible en la atención. Además, valoró los avances de la cartera sanitaria local: explicó que, mediante un arduo trabajo en equipo y no de forma unitaria, la provincia logró cumplir con lineamientos de calidad y certificar a hospitales sanjuaninos en un nivel superior.

La jornada contó con un fuerte respaldo institucional. Las autoridades locales presentes incluyeron a los secretarios Alejandro Navarta (Técnico) y Sonia Sánchez (Medicina Preventiva). En representación de Mendoza asistieron la licenciada Marcela Rodríguez (coordinadora de Información para la Gestión Sanitaria) y la doctora Andrea Falaschi (directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión). Desde San Luis, sumaron su participación virtual la doctora Mariana Guzmán (directora del SEMPRO) y Belén Lucero Estrada (subdirectora de Fiscalización Sanitaria).

El interés que despertó la propuesta se reflejó en su amplia convocatoria: 450 personas asistieron al evento, 250 de ellas de manera presencial y 200 en formato virtual. Con la participación de referentes de otras provincias argentinas y países, la jornada amplió su alcance internacional, consolidándose como un espacio ineludible para fortalecer políticas, promover el aprendizaje conjunto y construir estrategias hacia una salud pública más segura y equitativa.







