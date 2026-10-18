Una caída, un golpe inesperado o incluso un hábito que parece inofensivo pueden terminar en una fractura dentaria. Según la profundidad, puede comprometer el esmalte, la dentina o incluso el nervio. Por eso, ante dolor, sensibilidad o una rotura, la consulta odontológica oportuna puede marcar la diferencia.

El doctor Fabio Galdeano, odontólogo, explicó que conocer la estructura del diente permite entender por qué no todas las fracturas se resuelven de la misma manera. “Nuestro diente tiene varias capas, la más superficial es el esmalte dentario, por dentro se encuentra la dentina y más allá de eso nos encontramos el nervio”, detalló.

La profundidad de la fractura determina el tratamiento. Cuando el daño se limita al esmalte, puede reconstruirse mediante una obturación con material estético. Si la lesión avanza hacia la dentina y se acerca al nervio, el profesional debe evaluar si es necesario realizar un tratamiento de conducto. Cuando el nervio y el paquete vascular están afectados, ese procedimiento puede ser indispensable para evitar dolor, molestias o una infección.

Cuando una pequeña rotura avisa

Hay señales que no conviene dejar pasar. Galdeano explicó que, después de una fractura, la aparición de sensibilidad frente al frío o al calor es un motivo para consultar. Esa reacción puede indicar que la lesión está afectando o lastimando el nervio.

Fabio Galdeano, odontólogo.

En fracturas más grandes, todavía puede existir la posibilidad de conservar la pieza. “Si nosotros hacemos el tratamiento de conducto y posterior a eso lo podemos reconstituir al diente y dejarlo como estaba antes, bueno, perfecto”, señaló. Si la estructura no puede recuperarse, puede ser necesario evaluar una extracción y luego buscar una alternativa para recomponer la pieza perdida.

También existe un tipo de fractura particularmente dolorosa: la longitudinal. Según explicó el odontólogo, puede aparecer en dientes o muelas y avanzar a lo largo de la pieza. En estos casos, el diagnóstico es principalmente clínico y puede no existir otra solución que la extracción.

Hábitos cotidianos que pasan factura

No todas las lesiones aparecen después de un accidente. Morder lapiceras, comerse las uñas o utilizar los dientes como herramientas puede provocar pequeñas fracturas, incluso en la dentina. El especialista contó que atendió pacientes que acostumbraban pelar cables con los dientes.

“Usemos las herramientas destinadas para lo que hace falta”, recomendó, al advertir que estas costumbres pueden terminar dañando las piezas dentales. La prevención también consiste en prestar atención a cualquier cambio en la boca y no esperar a que el dolor se vuelva intenso.

La recomendación central es sencilla: ante una fractura, una molestia nueva o sensibilidad persistente, conviene consultar. Una evaluación temprana permite determinar el alcance del daño y las posibilidades de conservar el diente. Como resumió Galdeano, “apenas tengamos algo que nos llame la atención en boca tratemos en lo posible de buscar la consulta oportuna”.

Dato

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