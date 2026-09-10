La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra un informe que expone graves testimonios de violencia sexual, torturas y asesinatos contra prisioneros palestinos en centros de detención israelíes.

La exposición incluyó relatos directos de sobrevivientes que describieron haber sufrido agresiones físicas extremas mientras se encontraban inmovilizados y con los ojos vendados.

Durante su presentación, la funcionaria detalló cifras alarmantes sobre la situación de los prisioneros desde la escalada del conflicto en octubre de 2023. Según los datos expuestos en el recinto, más de 18.500 palestinos han sido detenidos desde entonces, registrándose alrededor de 4.000 desapariciones forzadas y al menos 100 muertes bajo custodia, incluyendo la de un menor de edad.

Estas denuncias se enmarcan en un contexto humanitario crítico donde la mayor parte de las decenas de miles de víctimas fatales reportadas en la región son mujeres, niños y ancianos.

El drama de los vejámenes

Ante la asamblea, Albanese fue relatando uno por uno los duros testimonios: "Me pusieron sobre una mesa de metal, presionaron mi pecho y mi cabeza contra ella, sujetaron mis manos al final de la cama y jalaron mis piernas con fuerza", transmitió el relato de una detenida.

"Sentí una vara penetrar mi ano y a un hombre violarme. Empecé a gritar, así que me golpearon en la espalda y la cabeza"; y continuó: "mientras estaba vendada de los ojos, sentí a un hombre violarme y eyacular dentro de mi ano. Seguí gritando y recibiendo golpes, y escuché una cámara, así que creo que me estaban filmando. No puedo describir lo que sentí. Deseé estar muerta. En cada momento".

Denuncia de un genocidio sin límites

Las recientes denuncias presentadas por Francesca Albanese ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exponen una crisis humanitaria y legal sin precedentes en los Territorios Palestinos Ocupados. Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, la situación en la Franja de Gaza y Cisjordania se ha deteriorado gravemente, derivando en acusaciones formales de genocidio, tortura sistemática y crímenes de guerra.

Albanese, Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, ha utilizado este foro internacional para presentar testimonios directos de abusos graves, incluyendo violencia sexual, tortura física y desapariciones forzadas en centros de detención israelíes.

El objetivo de exponer estos casos en la Asamblea y el Consejo de la ONU es movilizar el derecho internacional, documentar las violaciones a los Derechos Humanos para futuros procesos legales e instar a la Corte Penal Internacional a emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios.

Diversos estudios independientes, sumado a los informes de la Corte Internacional de La Haya, se estima que las muertes en Gaza superaron las 75.000 personas en los primeros 16 meses de conflicto (hasta principios de 2025). De estas víctimas fatales, aproximadamente el 56% son mujeres, niños y ancianos.

La labor de Albanese ha estado marcada por la denuncia sostenida de las políticas de ocupación y la calificación de las acciones militares israelíes como un "genocidio" y "apartheid colonial".

En su informe de marzo de 2026 titulado "Torture and Genocide", Albanese argumentó que la tortura no se limita a abusos en centros de detención, sino que se ha implementado de manera colectiva y estructural contra la población palestina.

Su postura ha generado fuertes reacciones y represalías. Mientras sectores defensores de los Derechos Humanos respaldan su investigación, Israel y organizaciones como UN Watch la han acusado de "sesgo", argumentando que sus informes expanden la definición legal de tortura y omiten el contexto de la guerra contra Hamas y el abuso hacia rehenes israelíes.

A pesar de las presiones de países como Francia y Alemania para que renuncie, Albanese ha mantenido su posición, insistiendo en que el sistema de detención israelí y la campaña militar buscan infligir un castigo colectivo a la población palestina.

La presentación de estos casos ante la comunidad internacional busca documentar las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos con el objetivo de impulsar procesos legales en tribunales internacionales.

En su cierre, Albanese lanzó una fuerte advertencia sobre las implicancias globales de esta crisis y el impacto en el derecho internacional, sentenciando que "lo que se perdió en Palestina se perderá para todos nosotros".