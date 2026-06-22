Francia busca la clasificación en el Mundial en un duelo clave contra Irak

Francia e Irak protagonizarán este lunes uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro se jugará en el estadio de Filadelfia desde las 18 de Argentina y puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la lucha por un lugar en los dieciseisavos de final.

El conjunto francés llega después de su estreno frente a Senegal, mientras que Irak debutó ante Noruega en la apertura de la zona. Con una fecha todavía por disputarse luego de este compromiso, los puntos adquieren un valor especial para comenzar a definir el grupo integrado además por noruegos y senegaleses.

Francia intentará dar un paso firme hacia la clasificación. Una victoria le permitiría quedar muy cerca del objetivo y afrontar la última jornada con una posición favorable. Irak, en tanto, necesita sumar para mantenerse con posibilidades de avanzar y llegar con opciones al cruce final ante Senegal.

Entre las figuras francesas sobresale Kylian Mbappé, una de las principales cartas ofensivas del equipo europeo. Del lado iraquí, el desafío será sostener la competitividad ante uno de los candidatos al título y buscar un resultado que mantenga vivo el sueño mundialista.

Las probables formaciones serían con Francia integrada por Maignan; Koundé, Konaté, Saliba y Theo Hernández; Camavinga, Tchouaméni y Zaïre-Emery; Dembélé, Mbappé y Barcola. Irak, por su parte, formaría con Hassan; Adnan, Al-Amari, Ali Faez y Al-Hamadi; Al-Ammari, Al-Rasheed y Jasim; Hussein, Aymen Hussein y Ali Jasim.

En Argentina, el partido podrá seguirse por DSports y también a través de la plataforma DGO. La jornada mundialista continuará a las 21 con Noruega-Senegal y se completará a las 0 del martes con Jordania-Argelia. Más temprano, desde las 14, Argentina enfrentará a Austria por el Grupo J.