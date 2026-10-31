Francia atravesó este sábado 31 de octubre una nueva jornada de movilizaciones, con manifestaciones en distintas ciudades y un importante despliegue de seguridad. El Gobierno de Emmanuel Macron dispuso la presencia de 70.000 policías y agentes de seguridad, mientras que en París cerraron 40 estaciones de metro y se establecieron restricciones nocturnas.

Según el recuento publicado por Ámbito, las movilizaciones convocaron entre 320.000 y 500.000 personas en todo el país, de acuerdo con las distintas estimaciones. Además, se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios, daños en comercios y más de 290 detenciones.

Incidentes y restricciones en París

La jornada fue la tercera consecutiva de protestas durante los sábados y estuvo marcada por el recuerdo de los disturbios registrados el 17 de octubre. En esta oportunidad, aunque las primeras movilizaciones fueron descriptas como mayormente pacíficas, posteriormente hubo episodios de violencia en distintos puntos del país.

En París, las autoridades dispusieron un toque de queda en los barrios de La República y Châtelet-Les Halles, entre las 23 y las 6. La medida se sumó al cierre de estaciones de metro y al operativo policial para evitar nuevos incidentes durante la noche.

Los motivos de las movilizaciones

Las protestas reúnen a integrantes de los Chalecos Amarillos, sindicatos y estudiantes secundarios y universitarios. Entre los principales reclamos aparecen el aumento del costo de vida, la desigualdad, las condiciones del sistema educativo y las denuncias por restricciones al derecho a manifestarse.

La tensión social también se desarrolla en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales, previstas para dentro de seis meses. El Gobierno francés mantiene un operativo de seguridad reforzado ante el temor de nuevos episodios de violencia.